В Архангельской области ввели в эксплуатацию новую ферму на более чем 500 голов скота

Открытие новой фермы на 508 голов состоялось в рамках празднования 880-летия села Борок.

В 2015 году сельскохозяйственное предприятие выкупил уроженец Рочегды Владимир Сазонов. Инвестор ООО «Борок» принял решение о строительстве нового животноводческого комплекса на базе старого предприятия.

В сентябре 2016 года был запущен коровник № 1 на 180 голов и доильно-молочный зал. Сегодня на территории ООО «Борок» — уже две фермы: коровник и телятник, в который на следующей неделе будет поставлен скот.

Общее количество крупного рогатого скота в хозяйстве на сегодняшний день — 440 голов. Суточный объем производства молока — 1,2 тонны.

Со временем, когда все строительные и ремонтные работы будут завершены, в хозяйстве будет увеличено и поголовье, и объёмы производства молока. Сейчас в хозяйстве строятся новые силосные траншеи. Закупается кормозаготовительная техника.

Инвестиционный проект по строительству животноводческой фермы на 230 фуражных голов и 278 голов молодняка в ООО «Борок» в 2016 году поддержало министерство АПК и торговли Архангельской области. Проект также получил субсидию в размере 30 млн рублей от Минсельхоза РФ.

В перспективе инвестор намерен наладить полную переработку молока на месте.