Белгородский маслозавод «Тульчинка.Ru» ввел линию мягких сыров



завод "Тульчинка Белогорье"

ООО «Тульчинка.Ru» (Белгородская область) запустило новую линию по производству мягких сыров мощностью 4 тыс. тонн в год, сообщил и.о. гендиректора компании Вячеслав Серищев.

«Сейчас линия работает в тестовом режиме, на проектную мощность планируем выйти к концу текущего года», — уточнил руководитель предприятия.

По его словам, производство сыров, таких как фета, моцарелла, сулугуни, освоили приблизительно за полгода, вложив в линию 94 млн рублей как собственных, так и заемных средств.