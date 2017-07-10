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Белгородский маслозавод «Тульчинка.Ru» ввел линию мягких сыров

  • завод "Тульчинка Белогорье"
  • завод "Тульчинка Белогорье"

ООО «Тульчинка.Ru» (Белгородская область) запустило новую линию по производству мягких сыров мощностью 4 тыс. тонн в год, сообщил и.о. гендиректора компании Вячеслав Серищев.

«Сейчас линия работает в тестовом режиме, на проектную мощность планируем выйти к концу текущего года», — уточнил руководитель предприятия.

По его словам, производство сыров, таких как фета, моцарелла, сулугуни, освоили приблизительно за полгода, вложив в линию 94 млн рублей как собственных, так и заемных средств.

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=849042&sec=1679

Белгородская область, ООО Тульчинка.Ru, молокопереработка, производство сыра
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