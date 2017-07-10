В Кемеровской области ввели в строй два новых угледобывающих предприятия

В Кемеровской области дан старт двум новым производствам — I очереди ООО «Шахта им. Сергея Тихова» в Ленинск-Кузнецком районе и II очереди ООО «Шахта «Бутовская» в Кемерове.

Оба предприятия входят в ПМХ-УГОЛЬ, являющийся подразделением ООО Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг». На строительство шахт им. Тихова и II очереди «Бутовской» направлены более 18,9 млрд рублей. Ввод новых производств даст холдингу собственную сырьевую базу и закроет его потребности в высококачественном коксующемся угле.

Шахта им. Сергея Тихова будет введена в три этапа, с постепенным увеличением производственной мощности к 2021 году — до 2,8 млн тонн угля в год. Проект предполагает создание более 1500 рабочих мест.

Также в мае 2017 года начато строительство обогатительной фабрики шахты им. С. Тихова мощностью переработки 3 млн тонн угля в год и возможностью модернизации до 5 млн тонн в год. ОФ будет получать качественный угольный концентрат с низкой зольностью и поставлять его коксохимикам холдинга.

Шахта «Бутовская» после многолетнего простоя получила новую жизнь в 2004 году. С пуском II очереди проектная мощность шахты достигла 1,8 млн тонн в год. Выход на проектную мощность запланирован к 2020 году.

Общий объём инвестиций в угольную отрасль Кузбасса с 1997 года составил 663 млрд рублей. Построено 86 высокопроизводительных предприятий — 25 шахт, 30 разрезов, 31 обогатительная фабрика.

Производительность горняцкого труда выросла в 3,6 раза — с 73,4 т в месяц на работающего в 1997 году до 262,5 т в месяц в 2015 году. Доля обогащенного угля, цена которого в 2-3 раза выше рядового, увеличилась с 40% в 2000 году до 74% (это 156 млн т) в настоящее время. Инвестиции в безопасность составили с 2000 года 55 млрд рублей.