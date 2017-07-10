Проведены пробные пуски всех газотурбинных установок Якутской ГРЭС-2

АО «Яктская ГРЭС-2» (входит в Группу «РусГидро») осуществило пробный пуск четвертой газотурбинной установки с подачей газа и выдачей в сеть электрической мощности в размере 5 МВт. Пробные пуски трех других установок Якутской ГРЭС-2 были проведены в апреле-мае текущего года.

Следующим этапом испытаний основного оборудования станет комплексное опробование электрической мощности всех четырех газотурбинных установок с выходом на номинальную нагрузку. Комплексное опробование по тепловой мощности запланировано на начало осенне-зимнего периода 2017-2018 гг.

На основной строительной площадке завершаются работы по монтажу кабельных конструкции, опор трубопроводов и площадок обслуживания оборудования. Строители заканчивают устройство внутриплощадочных автомобильных работ, ведут работы по благоустройству территории станции. Завершается водно-химическая отмывка котла-утилизатора № 4.

В здании объединенного корпуса на вторичной площадке ведется пусконаладка водоподготовительной установки, завершаются отделочные работы, ведется монтаж пожарного кольца, системы водоотведения и канализации.

В настоящее время на строительстве энергообъекта задействованы 1019 человек и 43 единицы техники. Ввод Якутской ГРЭС-2 в эксплуатацию намечен на осень 2017 года.

Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) — один из четырех проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро» по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с Указом Президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193 МВт, тепловая мощность — 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надёжность энергоснабжения потребителей.