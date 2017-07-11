POZIS поставил партию фармацевтических холодильников в Азербайджан

Компания POZIS (АО «ПОЗиС») Госкорпорации Ростех поставила партию медицинской техники для нужд Министерства здравоохранения Азербайджана. Предприятие отгрузило 200 фармацевтических холодильников марки «ХФ-250-3 POZIS».

Фармацевтические холодильники «ХФ-250-3 POZIS» предназначены для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических препаратов в помещениях аптек, клиник, больниц, научно-исследовательских институтов и других учреждений здравоохранения. По итогам 2016 года эта модель POZIS стала лидером продаж в сегменте фармхолодильников со стеклянными дверями.

POZIS сотрудничает с Азербайджанской Республикой с 2004 года. За 13 лет компания отгрузила партнерам этого государства холодильной продукции бытового, медицинского и профессионального назначения на сумму свыше 0,5 млрд. рублей.

«Медицинская техника входит в число импортозамещающих направлений POZIS. Компания сконструировала и собрала первые образцы медтехники 15 лет назад. Сегодня медоборудование распространяют партнеры компании из регионов Российской Федерации и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья», — отметил генеральный директор POZIS Радик Хасанов.

Предприятие выпускает 62 модели фармацевтических холодильников, специализированных медицинских холодильных и морозильных приборов для хранения биопрепаратов. При производстве медтехники POZIS применяются необходимые технические решения для соответствия действующим требованиям «Холодовой цепи» и стандартам GMP.

С 2015 года весь модельный ряд холодильных приборов POZIS производится с использованием озонобезопасных технологий — как того требует Монреальский протокол по озоноразрушающим веществам. В 2016 году компания сертифицировала линейку холодильной медтехники на соответствие требованиям Евросоюза и получила право использования знака «СЕ» при маркировке продукции.