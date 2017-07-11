В ОЭЗ «Тольятти» началось строительство завода по производству изделий из композиционных материалов

ООО «ПМ-Композит» реализует в ОЭЗ «Тольятти» проект по созданию полимербетонного и прессового производства продукции из композиционных материалов. Резидентом ОЭЗ компания стала осенью прошлого года — проект был поддержан экспертным советом, который состоялся в региональном правительстве. Инвесторами выступили ОАО «Завод Продмаш» и президент АДС «Электрощит» А.Е. Половинкин. Компания планирует вложить в развитие своего производства более 770 млн рублей. Ожидается, что на новом предприятии в ОЭЗ уже в следующем году начнется изготовление продукции из композиционных материалов, отличающейся особой прочностью. На заводе будет работать 128 человек.

Cтроительство осуществляется на территории первого этапа, на площадке бывшего ООО «Манн+Хуммель Тольятти» (Германия), вышедшего из проекта и продавшего свой объект новому резиденту ООО «ПМ-Композит». Сделка состоялась в начале этого года и была одобрена на заседании экспертного совета. Теперь строительство корпуса, начатое немецкой компанией, продолжает инвестор из России.

На первом этапе продукция из композиционных материалов будет представлена в таких позициях, как мебель для комплектации ванных комнат и кухни, подоконники, элементы отделки и декора, а также дорожные знаки, пешеходные ограждения, антивандальные сиденья для стадионов и городской инфраструктуры. Производственная технология для нового завода, строящегося в ОЭЗ, отработана на опытном предприятии в Тольятти, где с 2015 года осуществляется выпуск продукции. В дальнейшем инвесторы планируют производить продукцию, которая может использоваться в различных отраслях промышленности — авиастроении, судостроении, железнодорожном и автомобильном транспорте.

А.Е. Половинкин

президент АДС «Электрощит»:

— Мы всегда идем на новые перспективные виды деятельности. Особенно там, где ниша еще не заполнена. Композиционные материалы — это будущее развитие всех технологий, это по сути замена металла. В направлении производства композиционных материалов есть множество точек роста. В будущем завод может стать одним из самых динамично развивающихся предприятий в области.