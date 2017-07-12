В Калуге стартует производство обновленного ŠKODA RAPID

ŠKODA AUTO Россия объявила о старте производства обновленного ŠKODA RAPID на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.

Модель неизменно пользуется успехом в нашей стране благодаря стильному дизайну, практичности и оптимальному соотношению «цена-качество». Обновленный RAPID порадует будущих владельцев новым дизайном и головной оптикой, расширенным списком оснащения, современными мультимедийными системами и богатой палитрой цветов. Производство полного цикла (CKD) ŠKODA RAPID локализовано на заводе в Калуге с февраля 2014.

«ŠKODA RAPID — важная модель для марки в России, — отметил Ян Прохазка, Руководитель ŠKODA AUTO Россия. — С момента запуска этого автомобиля в 2014 году он неизменно пользовался успехом у клиентов, и вот, спустя три года, мы рады представить обновленный RAPID, который стал еще более практичным, функциональным и стильным. Тот факт, что мы производим данную модель локально, позволяет нам еще больше укрепить позиции марки в России».

Обновленный ŠKODA RAPID, как и его предшественник, будет производиться на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге. Производство полного цикла (CKD) заключается в том, что готовые детали и компоненты автомобиля, поступающие на производственную площадку, на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Здесь же происходит окончательная сборка модели, которая предполагает установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж сидений и ряд других операций. С 2015 года на моторном заводе в Калуге производятся бензиновые двигатели 1.6 MPI, которые предлагаются для всех моделей ŠKODA российской сборки, в том числе для обновленного ŠKODA RAPID. Работая в две смены, завод будет производить порядка 110 автомобилей данной модели в сутки.

Наиболее значимые изменения экстерьера RAPID произошли в передней его части. Лифтбек получил новую головную оптику: отныне автомобиль может оснащаться биксеноновыми фарами с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями. Новая форма противотуманных фар и бампера также отличают переднюю часть обновленного ŠKODA RAPID, визуально автомобиль стал выглядеть шире. Купеобразный силуэт и тонированные фонари характерной С-образной формы придают облику модели спортивные черты. Завершают образ доступные к заказу легкосплавные диски в новом дизайне.

Уже начиная с комплектации Entry владельцам обновленного RAPID доступны центральный замок и два складных ключа с дистанционным управлением, указатели поворота в зеркалах заднего вида; корпуса зеркал и ручки дверей выкрашены в цвет кузова.

В список опций модели теперь входят передние датчики парковки, система автоматического управления дальним светом, два разъема USB на заднем ряду, а также светодиодные фонари, фоновая подсветка салона и новые аудиосистемы.

Обновленная информационно-развлекательная система Swing, чья диагональ теперь составляет 6,5 дюймов, наряду с навигационной системой Amundsen, поддерживает функцию Smartlink. Обе системы призваны обеспечить максимальный комфорт для водителя и пассажиров.

Модель пользуется высокой популярностью за счет сочетания компактных габаритных размеров (длина 4 483 мм, ширина 1 706 мм, высота 1 474 мм) и удивительной на их фоне вместительности. Благодаря полезному объему багажного отделения в 530 л вся семья сможет взять в поездку все самое необходимое. Погрузку существенно упрощает широко открывающаяся крышка багажного отделения.

Цветовая палитра модели представлена целым рядом ярких оттенков, что будет особенно интересно для молодых покупателей лифтбека. Обновленный RAPID можно заказать в эффектных цветах: оранжевом Copper Orange, насыщенном красном Tornado Red, зеленом Rallye Green, желтом Savannah, а также в ряде новых — коричневом Toffee Brown, бежевом Titanium и синем Reef Blue.

Для ŠKODA RAPID в России предлагается линейка из трех бензиновых двигателей мощностью от 90 до 125 л.с. Базовым агрегатом является бензиновый четырехцилиндровый атмосферный двигатель 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант — 1.6 MPI мощностью 110 л.с. оснащается 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Топовым в линейке является турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с., который сочетается с роботизированной трансмиссией DSG-7.

Обновленный RAPID радует превосходным соотношением цена/качество: базовая стоимость автомобиля составляет 604 000 рублей. Модель доступна к заказу начиная с 4 мая 2017 года, а в шоу-румах официальных дилеров лифтбек появится в июле 2017 года.