На стадионе «Ростов-Арена» завершили отсыпку футбольного поля песком

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, на стадионе «Ростов-Арена» завершена отсыпка футбольного поля песком.

Готовность поля составляет 76%. Это предзаключительный этап устройства поля.

«На строительной площадке стадиона „Ростов-Арена“ завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли и устройство полимерного кровельного покрытия из мембраны Ferrari. Идет работа по устройству примыканий кровельной мембраны и ливневого водостока», — говорится в сообщении пресс-службы.

Общая строительная готовность «Ростов-Арены» сейчас превышает 80%. Сдать спортивный объект планируется в декабре 2017 года. Первые матчи на стадионе пройдут в ноябре этого года.

фото: twitter.com/SIS_George, vk.com/fgupsportin, instagram.com/semdesiatsedmoy, instagram.com/dji_kavkaz, instagram.com/katerina_papko

https://www.kommersant.ru/doc/3351797