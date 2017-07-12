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Фотофакты

На стадионе «Ростов-Арена» завершили отсыпку футбольного поля песком

Как сообщает пресс-служба правительства Ростовской области, на стадионе «Ростов-Арена» завершена отсыпка футбольного поля песком.

Готовность поля составляет 76%. Это предзаключительный этап устройства поля.

«На строительной площадке стадиона „Ростов-Арена“ завершены железобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли и устройство полимерного кровельного покрытия из мембраны Ferrari. Идет работа по устройству примыканий кровельной мембраны и ливневого водостока», — говорится в сообщении пресс-службы.

Общая строительная готовность «Ростов-Арены» сейчас превышает 80%. Сдать спортивный объект планируется в декабре 2017 года. Первые матчи на стадионе пройдут в ноябре этого года.

фото: twitter.com/SIS_George, vk.com/fgupsportin, instagram.com/semdesiatsedmoy, instagram.com/dji_kavkaz, instagram.com/katerina_papko

https://www.kommersant.ru/doc/3351797

http://stadiums.at.ua/news/2017-07-11-32580

Ростов-на-Дону, стадион, «Ростов Арена», ЧМ-2018
  • SergeySeverny SergeySeverny
    12.07.1712:44:00

    очень красивый стадион получается!!! нам таких в России надо штук сто. чтобы никому не завидовать!!!

    #932163
  • Павел Клименко Павел Клименко
    12.07.1716:37:55

    надо еще команды нужны чтобы на таких стадионах играть.

    #932276
  • Bdd Bdd
    12.07.1717:53:28

    какая следующая суперновость про этот стадион? покрасили? смонтировали табло? запустили отопление? отмыли витражи? «о сколько нам мгновений чудных…»

    #932304
    • Аарон Эйдельман
      12.07.1719:17:04

      Сдать спортивный объект планируется в декабре 2017 года. Первые матчи на стадионе пройдут в ноябре этого года.

      Так, так…

      Часть 5 статьи 9.5 КоАП

      «Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, —

      влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей».

      #932352
  • Денис Субботин Денис Субботин
    12.07.1719:30:04

    На таком стадионе вылетать нельзя. Как там в своё время Вираж пел? «Крылья должны жить»? Ну вот, «Ростов» должен жить    

    #932363
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