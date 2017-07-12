На выставке ИННОПРОМ-2017 на станке СТАНа был изготовлен первый «цифровой» болт

Станкостроительная компания «СТАН» стала участником проекта Министерства промышленности и торговли РФ по созданию единого цифрового пространства промышленности России 4.0 RU. Прототип 4.0 RU был представлен руководителями лидирующих высокотехнологичных компаний в области электроники, производства и информационной безопасности, которые входят в состав рабочей группы: «СТАН», «Лаборатория Касперского», НПП «Итэлма», Siemens.

Старт проекту был дан на выставке «Иннопром-2017» — был изготовлен первый «цифровой» болт на станке СТАНа СТТ 50 в виртуальном сборочном цехе МС-21 Иркутского авиационного завода.

Демонстрационная модель проекта 4.0 RU описывает полный цикл производства, начиная от запроса компании на конкретную деталь и заканчивая доставкой этой детали перевозчиком. Цифровой подход к разработке МС-21 начинается с самой базовой детали самолета — болта. С помощью анимации болт выделяется из конструкции двигателя и трансформируется в схематичное изображение на карте процесса 4.0 RU. На этапе цифрового проектирования детали при изменении ее параметров соответственно меняется индикатор относительной стоимости изделия. При этом, если введен ложный параметр изделия, появляется предупреждение о несоответствии авиационным стандартам. На этапе моделирования автоматически подбираются оборудование и инструменты, в режиме диалога с системой производится виртуальная обработка детали. На основании полученных данных о детали и технологии ее производства запускается сканирование базы данных предприятий России на предмет выполнения заказа. Аналогичным образом выбираются логистические партнеры для выполнения заказа. После нажатия кнопки «старт» на панели управления запускается процесс перехода от виртуального к реальному производству, на экране появляется видео-окно для наблюдения за процессом обработки детали. После успешного производства на карте отображается доставка заказа перевозчиком.

«Представленная демонстрационная модель — наше ближайшее будущее, — отметил Президент ООО „Стан“ Сергей Недорослев. — Это абсолютно новая бизнес-модель, которая предполагает перевод в цифровой формат как важнейших функций компании по внутреннему вертикальному производству продукции, так и всех взаимоотношений с заказчиками и партнерами в горизонтальной плоскости. Как результат — рост показателей производительности, улучшение качества проектирования и изготовления, снижение себестоимости продукции, контроль за эффективностью использования инвестиций. Внедрение Индустрии 4.0 в производство — закономерный шаг, поскольку эта сфера всегда зависит от автоматизации, и реализация проекта 4.0 RU даст отрасли сильнейший толчок к развитию».

Необходимым условием создания цифровой промышленности является внедрение в производство единого информационного пространства, с помощью которого системы управления предприятием, промышленное оборудование могут своевременно обмениваться данными. С этой целью в инициативную группу по разработке идеи проекта Минпромторга России вошли несколько высокотехнологичных компаний: «СТАН» как производитель высокотехнологичного станочного оборудования, «Лаборатория Касперского» как разработчик систем защиты от внешнего и внутреннего несанкционированного воздействия, ИТЭЛМА как логистическая и консалтинговая компания и Siemens c системой MindSphere, которая создаст цифровую платформу Индустрии 4.0.в России.