Северсталь ввела в строй вторую установку «печь-ковш»

На Череповецком металлургическом комбинате (входит в компанию «Северсталь») 12 июля запущен в промышленную эксплуатацию агрегат комплексной обработки стали — вторая установка «печь-ковш» (УПК-2), сообщает пресс-служба компании.

В состав комплекса УПК-2 вошли: установка «печь-ковш», тракт подачи легирующих материалов и ферросплавов, газоочистка, объекты внешнего энергоснабжения, технологический кран грузоподъемностью 520 т.

Новая установка увеличит производство конвертерной стали до 84 плавок в сутки или 10,2 млн. тонн в год. До сих пор рекорд на комбинате составлял 9,5 млн. тона в год. Установка обеспечит 100% обработку плавки на одном агрегате. Один из крупнейших инвестиционных проектов компании не только повысит производительность сталеплавильного производства, но и решит важные экологические задачи.

«Общая стоимость проекта — более 3 млрд руб. Из них около 40% составили затраты на строительство и монтаж газоочистного оборудования.

Поставщик основного технологического оборудования — компания Primetals (Германия), генеральный подрядчик проекта — череповецкое предприятие „Коксохиммонтаж-2“.

При проектировании использованы лучшие мировые практики, которые обеспечивают содержание пыли в отводимых газах не более 10 мг/м3 на трубе и безопасные условия труда на рабочих площадках, — прокомментировал генеральный директор Северстали Александр Шевелев. — Отмечу, что газоочистка также будет очищать отходящие газы от существующего агрегата — установки доводки металла, таким образом мы увеличиваем экологический эффект инвестиционного проекта».

Реализация инвестпроекта началась в 1 квартале 2016 г. Все работы были выполнены в сжатые сроки, что позволило провести первую плавку на месяц раньше плана.

Среди основных статей снижения затрат после запуска «печи-ковша № 2» — расход металлозавалки, ферросплавов и раскислителей, а также повышение стойкости футеровки конвертера.

Экономический эффект от ввода в эксплуатацию нового оборудования составит более 800 млн. рублей в год.

ПАО «Северсталь» — российская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область), вторым по величине сталелитейным комбинатом России. «Северсталь» — одна из крупнейших в мире сталелитейных компаний c активами в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Латвии, Польше, Италии и Либерии.