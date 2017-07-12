На Ленинградском СЗ «Пелла» осуществлен спуск на воду рейдового буксира проекта 04690

12 июля на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» осуществлен спуск на воду рейдового буксира проекта 04690, стр. № 461

После прохождения всех необходимых испытаний буксир будет передан Государственному Заказчику и введен в состав Северного Флота РФ. В торжественной церемонии спуска приняли участие Начальник службы вспомогательного флота ВМФ РФ капитан 1 ранга Дандамаев А.Г., Главный инспектор службы вспомогательного флота Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации, капитан 2 ранга Костенко А.С., Председатель комиссии государственной приёмки кораблей, капитан 1 ранга Потешкин А.С., руководство и работники завода. Освятил буксир отец Николай — служитель церкви святого равноапостольного великого князя Владимира. Крёстной мамой буксира стала сотрудник отдела маркетинга ОАО «Пелла» Ирина Колесникова. Буксир предназначен для выполнения буксировочных и кантовочных операций в порту, на рейдах, речных и морских акваториях, а также для тушения пожаров и других функций. Основные технические параметры: Длина наибольшая 20,4 м Ширина наибольшая 8,5 м Осадка 2,5 м Лёдопроходимость 0,6 м Скорость 10,5 узлов Символ класса КМ Ice 3 R3-RSN AUT3 Tug по классификации РС Пропульсивный комплекс ВРК US 105/1850 фирмы Rolls-Royce, ВФШ в насадке Мощность 2×448 кВт при 1800 об/мин, Caterpillar С18 Палубное оборудование: • носовая якорно-буксирно-швартовная лебедка Fluidmecanica с тяговым усилием 33 кН и удерживающим усилием на тормозе 294 кН; • буксирный гак SWL 200 кН с устройством быстрой отдачи. На буксире также установлен кран — манипулятор типа РС 2300MB V1, Palfinger, грузоподъемность 280 кг на вылете стрелы 5 м. Для тушения пожаров судно оборудовано системой внешнего пожаротушения производства компании FFS (производительность до 100 м3/ч, 2 водяных монитора, система водяных завес).