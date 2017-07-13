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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95137 и регистрацией RA-89099 предназначен предположительно для авиакомпании «Аэрофлот». Это уже 134-й взлетевший гражданский самолёт этого типа.

Даты первых полётов за 2017 год:

| 01. 95122 18.01.17 | 06. 95128 23.03.17 | 11. 95133 29.05.17 | 16. 95137 13.07.17 |

| 02. 95123 02.02.17 | 07. 95129 06.04.17 | 12. 95134 09.06.17 |

| 03. 95124 08.02.17 | 08. 95130 12.04.17 | 13. 95135 21.06.17 |

| 04. 95126 03.03.17 | 09. 95131 21.04.17 | 14. 95125 04.07.17 |

| 05. 95127 15.03.17 | 10. 95132 23.05.17 | 15. 95136 05.07.17 |

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 95108 15.01.16 | 06. 95111 31.05.16 | 11. 95113 07.09.16 | 16. 95117 03.12.16 |

| 02. 95096 26.02.16 | 07. 95104 18.06.16 | 12. 95114 21.09.16 | 17. 95119 07.12.16 |

| 03. 95106 15.03.16 | 08. 95105 30.06.16 | 13. 95115 07.10.16 | 18. 95120 16.12.16 |

| 04. 95107 25.03.16 | 09. 95109 11.07.16 | 14. 95116 25.10.16 | 19. 95121 27.12.16 |

| 05. 95110 31.03.16 | 10. 95112 27.07.16 | 15. 95118 22.11.16 |

https://aviaforum.ru/threads/ssj-novosti-serijnogo-proizvodstva.29839/page-237#post-2071537

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС
  • cheshskiy36 cheshskiy36
    13.07.1710:09:23

          

    #932625
  • Нет аватара VMichael
    13.07.1710:10:58

    Хорошо идут, тьфу, тьфу…

    #932626
  • aleco aleco
    13.07.1710:16:13

    прилично опережает прошлогодний график

    #932628
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    13.07.1710:29:50

    Всего на 3 дня отстаём от рекордного графика 2014 года.

    #932632
    • Нет аватара vlTepes
      13.07.1710:52:49

      Всего на 3 дня отстаём от рекордного графика 2014 года.

      Главное, чтобы не повторилась ситуация 2014 года, когда понастроили кучу бортов, а передать не смогли — два года распихивали потом, при том, что деньги на постройку бортов брались под выпуск облигаций под 24,5% годовых.

      В этом году видим строительство бортов под заказ от Аэрофлота на 20 шт (на сегодня построено 3, в постройке еще 7) на который еще не заключены договора с лизинговыми компаниями. Радует ГТЛК со своими многочисленными мелкими заказами. Но нужны еще заказы зарубежные — наш рынок столько суперджетов долго проглатывать не сможет.

      #932639
  • moskovskiy-310 moskovskiy-310
    13.07.1710:37:54

    отличный темп!

    #932637
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    13.07.1711:13:32

             

    #932648
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