В Карелии запущен завод по производству рыбных кормов

12 июля состоялась церемония открытия завода по производству рыбных кормов. Появление в России такой продукции позволит решить задачу импортозамещения.

Новый завод по производству рыбных кормов расположен под Петрозаводском. Предприятие принадлежит компании ООО «Карельские рыбные заводы — Корма». На объекте смонтирован весь комплекс оборудования, проведены пуско-наладочные работы. Объем частных инвестиций составляет 65 млн. рублей.

Компания «Карельские рыбные заводы — Корма» уже разработала линейку продуктов. Получены и проанализированы образцы кормов, отобраны потенциальные поставщики ингредиентов, заключены предварительные соглашения о ценах и условиях поставок.

После отладки технологических процессов прогнозируется выпуск до 2500 тонн рыбных кормов в год с возможностью увеличения до 12 тысяч тонн.

В настоящее время рыбоводные хозяйства республики используют рыбные корма иностранных производителей. К тому же объемы продукции товарного рыбоводства в Карелии составляют 20-23 тысячи тонн в год, что требует бесперебойных поставок высококачественных рыбных кормов.