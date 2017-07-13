«Алтайский трансформаторный завод» запустил в эксплуатацию линию гофрирования

В начале июля «Алтайский трансформаторный завод» («Алттранс») запустил в эксплуатацию линию гофрирования итальянской фирмы L.A.E. Теперь предприятие выпускает трансформаторы не только с радиаторами, но и с гофростенками. Это позволит компании увеличить объемы производства и закрепить позиции на рынке.

Как рассказал директор «Алттранса» Александр Карлов, новую линию завод заказал еще в марте 2016 года. Ее изготавливали больше года. Общая стоимость оборудования составила 1,4 млн евро. По расчетам руководства, линия гофрирования должна окупить себя в течение 3-4 лет.

Ежегодно «Алттранс» вкладывает в модернизацию производственной базы 100-150 млн рублей. Как правило, это собственные средства.

На «Алттрансе» постоянно модернизируют производству. Так, в этом году ввели в эксплуатацию автоматические намоточные станки, теплый склад для хранения металла и комплектующих материалов, запустили линию гофрирования итальянского производства. Это позволит предприятию улучшить технические характеристики выпускаемой продукции, увеличить объем производства.

Продукция, выпускаемая «Алттранс», соответствует государственным стандартам. Кроме того, масляные трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции алтайского производства прошли аттестацию на соответствие техническим требованиям компаний «Россети» и «Роснефть».

Сейчас на предприятии работают 550 человек. При этом 85 из них набрали с начала 2017 года. Ежегодно здесь выпускают до тысячи масляных трансформаторов мощностью от 25 до 1250 киловольт-ампер, а также до 200 комплектных трансформаторных подстанций.

«Алттранс» считается одним из лидеров отрасли на постсоветском пространстве (наряду с аналогичными заводами в Минске и Самаре). Барнаульские трансформаторы отправляют практически во все регионы России. Среди основных крупных заказчиков — энергетики («Россети», «Башкирэнерго», «Кузбасская электросетевая компания» и другие) и нефтедобывающие компании («Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть») и прочие.

Средняя зарплата на предприятии — 32,5 тыс. рублей. В июле её повысили на 10%.



Александр Карлов, директор завода "Алттранс"

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