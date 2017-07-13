В Ленинградской области компания «Гесер» запустила импортозамещающее производство судовых изделий



Сотрудники мебельной компании АО "Гесер" во время работы

В Кировском районе Ленинградской области АО «Гесер» открыло вторую очередь предприятия по выпуску судовой мебели, корабельной обшивки из композитных материалов. Новые мощности позволят заводу нарастить производство на 20%.

Компания инвестировала в 2016 году в новое производство 661,3 млн рублей. За 2017 год будет инвестировано еще около 150 млн рублей собственных средств.

Компания выпускает иллюминаторы и рубочные окна, в том числе с огнестойким бронебойным стеклом с электрообогревом, механические и автоматизированные двери для судовых помещений, механические и автоматизированные двери для контроля наружного контура судна, судовую мебель всех видов, санитарные кабины в разной комплектации (с душевой кабиной, ванной, туалетом), системы модульной зашивки судовых помещений из композитных огнезадерживающих, теплоизолирующих и шумопоглощающих материалов.

Новое производство компании «Гесер» позволит России к 2020 году выйти на полное (100%) импортозамещение по перечисленным товарным позициям.

В российском гражданском судостроении доля импорта по перечисленным товарным позициям достигает 70% - доминируют производители из Южной Кореи, Китая, Польши, Германии.

Основное направление сбыта продукции — гражданское судостроение, что связано с ростом спроса со стороны ведущих российских судовладельцев-операторов коммерческого флота. Соответственно, в период с 2017 по 2020 годы компания ожидает ежегодный прирост производства на 20%.

Сегодня АО «Гесер» выполняет крупный контракт на обустройство дизель-электрического ледокола проекта 22600 «Виктор Черномырдин». В апреле 2017 года предприятие получило заказ на оборудование первого патрульного корабля ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин», строящегося для Военно-Морского флота на Адмиралтейских верфях. Работы начнутся в 2018 году. Сумма контрактов ВМФ превышает 1 млрд рублей.

Проект предприятия по развитию производства получил поддержку Фонда развития промышленности РФ. ФРП выделило АО «Гесер» займ в размере 300 млн рублей на льготных условиях.