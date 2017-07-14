Станция МЦК «Кутузовская» в Москве: новый вестибюль

Северный вестибюль станции Московского центрального кольца (МЦК) «Кутузовская» открыт после масштабной реконструкции. Теперь к поездам можно спуститься и со стороны делового центра «Москва-Сити».

Так с высоты птичьего полета вестибюли выглядели в 2014 году:

Вход сделали в модернистском стиле, который идеально вписался в панораму этого района

Станция МЦК включает в себя островную платформу и два двухэтажных вестибюля, которые находятся по разные стороны Кутузовского проспекта. Платформа станции МЦК расположена параллельно станции метро Филевской линии.

Пассажиры метро и МЦК в течение 90 минут с момента первого прохода через турникеты могут совершать бесплатные пересадки между этими видами транспорта

Южный вестибюль «Кутузовской» открылся с запуском МЦК. Северный ждали несколько лет около 70 тысяч человек, которые ежедневно пользуются этой станцией. Его площадь — 940 кв. м, высота — чуть более 7 м.

Что изменилось внутри? В северном вестибюле теперь две турникетные линейки из 12 проходов. Позаботились и о маломобильных людях, родителях с колясками и туристах с багажом. Для них сделали расширенные турникеты

Вестибюль отделали гранитом и травертином (плитка из природного камня). Пол и лестницы выполнили из термообработанных гранитных плит. Они неполированные, а значит, на них не подскользнешься

Вестибюль получился современным. Здесь есть лавочки и отдельно стоящие стойки для подзарядки гаджетов. Так что горожане, которые забыли свой переносной блок питания, могут «зарядиться» на станции. А тем, кто и провод дома оставил, остается наслаждаться поездкой по МЦК без телефона и планшета

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