Строительство «Лахта-центра». Июль 2017
Ориентировочная высота небоскрёба — 462 метра (87 этажей).
На момент подготовки отчёта, работы велись на 83 этаже, а это высота свыше 348 метров.
По бокам от высотной доминанты будут расположены два здания, которые будут построены с перепадом высоты от 22 до 85 м.Максимально высокая точка южного здания будет отдалена от башни, а у северного — напротив, направлена на башню и город.
Башня Лахта-центра состоит из 189 тысяч металлоконструкций и балок перекрытий, из них одинаковых — только 2. Эта неповторимость составляющих получается из-за того, что здание закручивается, и каждое перекрытие отличается от следующего на 3 градуса.
Напротив «Лахта-центра» возводятся апартаменты
Переходим в парк 300-летия Санкт-Петербурга
Пост был сделан с содействием блогера Human RS !
Яхтенный мост
Аквапарк «Питерлэнд»
- termometrix
- 15.07.201713:47
- 2
15.07.1715:33:07
15.07.1717:50:25