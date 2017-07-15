Строительство «Лахта-центра». Июль 2017

Ориентировочная высота небоскрёба — 462 метра (87 этажей).

На момент подготовки отчёта, работы велись на 83 этаже, а это высота свыше 348 метров.

По бокам от высотной доминанты будут расположены два здания, которые будут построены с перепадом высоты от 22 до 85 м.Максимально высокая точка южного здания будет отдалена от башни, а у северного — напротив, направлена на башню и город.

Башня Лахта-центра состоит из 189 тысяч металлоконструкций и балок перекрытий, из них одинаковых — только 2. Эта неповторимость составляющих получается из-за того, что здание закручивается, и каждое перекрытие отличается от следующего на 3 градуса.

Напротив «Лахта-центра» возводятся апартаменты

Переходим в парк 300-летия Санкт-Петербурга

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

Яхтенный мост

Аквапарк «Питерлэнд»