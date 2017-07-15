Холдинг «Селигдар» на юге Якутии запустил новую золотоизвлекательную фабрику

Холдинг «Селигдар» запустил 15 июля золотоизвлекательную фабрику ГОКа «Рябиновый» в Алданском районе Якутии.

ООО «Рябиновое» холдинга «Селигдар» с 2016 года является участником регионального реестра инвестиционных проектов. В 2016 году добыча золота составила 776 кг, выручка компании превысила 2 млрд рублей. В планах у предприятия с 2018 года довести добычу золота до 2 т в год и трудоустроить 500 человек.

Общий объем инвестиций в строительство ГОКа «Рябиновый» составляет 6,4 млрд руб., из которых 3,2 млрд руб. — кредитные средства.

Строительство золотоизвлекательной фабрики началось в 2015 году с годовым объемом переработки до 1 млн т руды и получением до 1,7-2 т золота ежегодно.

«Мы ожидаем, что со временем проект будет влиять на формирование валового регионального продукта Якутии, обеспечивая динамику экономического роста. Отрадно, что дальнейшее развитие проекта предполагает переработку отходов золотодобывающего производства», — подчеркнули в правительстве республики.