Репетиция Главного военно-морского парада
Кильватерная колонна кораблей ВМФ России из состава Балтийского, Северного и Черноморского флотов в Финском заливе.
В колонне идут (слева направо):
Малый противолодочный корабль «Казанец» проекта 1331М (БФ)
Малый противолодочный корабль «Зеленодольск» проекта 1331М (БФ)
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 (СФ)
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350
Корвет «Сообразительный» проекта 20380 (БФ)
Большой десантный корабль «Александр Шабалин» проекта 775/II (БФ)
Большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11771
Дизель-электрическая подводная лодка Б-459 «Владикавказ» проекта 877 (СФ)
Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 «Колпино» проекта 06363 (ЧФ)
Дизель-электрическая подводная лодка Б-268 «Великий Новгород» проекта 06363 (ЧФ)
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проекта 1164 (СФ)
Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»:
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»:
Большой десантный корабль «Иван Грен»:
Дизель-электрическая подводная лодка «Великий Новгород»:
Фото Алексея Акентьева
16.07.1709:36:27