Репетиция Главного военно-морского парада

Кильватерная колонна кораблей ВМФ России из состава Балтийского, Северного и Черноморского флотов в Финском заливе.

В колонне идут (слева направо):

Малый противолодочный корабль «Казанец» проекта 1331М (БФ)

Малый противолодочный корабль «Зеленодольск» проекта 1331М (БФ)

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» проекта 1155 (СФ)

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» проекта 22350

Корвет «Сообразительный» проекта 20380 (БФ)

Большой десантный корабль «Александр Шабалин» проекта 775/II (БФ)

Большой десантный корабль «Иван Грен» проекта 11771

Дизель-электрическая подводная лодка Б-459 «Владикавказ» проекта 877 (СФ)

Дизель-электрическая подводная лодка Б-271 «Колпино» проекта 06363 (ЧФ)

Дизель-электрическая подводная лодка Б-268 «Великий Новгород» проекта 06363 (ЧФ)

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» проекта 1164 (СФ)

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»:

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»:

Большой десантный корабль «Иван Грен»:

Дизель-электрическая подводная лодка «Великий Новгород»:

Фото Алексея Акентьева