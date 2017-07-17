В России создана потоковая система противодействия кибермошенничеству

Команда российских разработчиков Platiza.ru создала уникальную систему антифрод-скоринга, работающую по принципу анализа потоковых данных и способную противостоять кибермошенникам. Презентация нового программного обеспечения состоялась на прошедшем в Москве форуме Scoring case forum 2017, участие в котором приняли представители банковского сообщества, микрофинансовых организаций, специалисты отраслей информационных технологий, оценки рисков, кредитных займов и другие.

- Все скоринговые системы в России работают на анализе ретроспективных данных, то есть информации, накопленной ранее, — говорит директор по рискам Platiza.ru Арина Беликина. — Методология анализа исторических данных несостоятельна в борьбе с мошенничеством, потому что в среднем на адаптацию к новым правилам игры мошенники тратят 7-10 дней, а для разработки моделей на ретроспективных данных необходимо вызревание портфеля. Разработкой системы пришлось заняться команде Platiza.ru, поскольку сегодня системы подобного уровня на рынке не представлены.

Система противодействия мошенничеству Platiza.ru является многоступенчатой модульной системой, основанной на потоковых данных и позволяющей в режиме реального времени на этапах регистрации, авторизации и поведения клиентов строить выводы о соответствии клиента фродовой стратегии взаимодействия с сервисом. Отслеживание потоковых данных позволяет строить гибкие системы, устойчивые к мошенническим атакам. Используемая в система Platiza.ru методология динамического определения правил позволяет в автоматическом режиме противостоять кибермошенникам.

Напомним, Platiza.ru — онлайн-сервис мгновенной финансовой помощи, запущенный в 2012 году. В 2016 году компания выдала займов на сумму более двух миллиардов рублей. Акционерами компании являются международные инвестиционные фонды FinSight Ventures, Prostor Capital и Flint Capital.