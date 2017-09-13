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Космонавтика

Космический корабль «СОЮЗ МС-06» пристыковался к МКС

13 сентября в 00:17 мск с космодрома Байконур был произведен успешный запуск пилотируемого корабля «Союз МС-06». В космический полет длительностью 167 суток отправились космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и и Джозеф Акаба.

Пилотируемый корабль «Союз МС-06» успешно пристыковался к Международной космической станции. Корабль причалил к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Программой полёта «Союз МС-06» была предусмотрена шестичасовая схема сближения корабля со станцией. Операции по сближению и стыковке выполнялись в автоматическом режиме. Стыковка была произведена в 05:55 мск.

Экипаж корабля перешёл на борт Международной космической станции после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией

Новый экипаж проведет более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и других.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что начиная с апреля 2017 года до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля «Наука», российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам «РКК «Энергия».

https://www.roscosmos.ru/24079/

«Союз МС-06», Роскосмос
  • Нет аватара СДВ-70
    13.09.1713:49:07

    Полномасштабную модель всего МКС увидеть бы, чтоб осознать ее размеры…

    #953577
  • Нет аватара malikszh
    13.09.1714:33:03

    Когда начнут летать с нового космодрома?

    #953589
    • Нет аватара scifi2015
      14.09.1708:48:01

      А разве нет пусков с Восточного?

      До конца этого года два пуска по плану:

      28 ноября — Метеор-М № 2-1, Бауманец-2, Scout, SEAM, AISSat-3, CubeBel-1, Flock 2 (х ПО), Lemur-2 (х ПО), Lemur-3 (х ПО) — Союз-2-1Б/Фрегат — Восточный 1С

      22 декабря — Канопус-В № 3, Канопус-В № 4 — Союз-2-1А/Фрегат-М — Восточный 1С

      #953835
  • megajob megajob
    14.09.1700:02:18

    Страна-бензаколонка и космотакси    .

    Если и правда в 2019 году Роскосмос пощлет программу МКС «к маме Бени», то тогда весь Мир воочию убедится кто есть «космическая держава», а кто «типографский станок» для баксов.   

    Даже интересно ЧТО там писать об нас будут? Вернее интересно как увяжут два таких понятия как «отсталая лапотная Россия» и «злые русские больше нас не возят на МКС»    

    #953757
    • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
      14.09.1723:14:13

      Маска с его «Дрэгонами» и «Фалконами» не опасаетесь?

      Он, конечно, болтун и коньюктурщик, но его инженеры по «сосискам» и папа Мюллер по движкам работают отлично.

      А вот наш «Роскосмос» за последнее время как-то «забронзовел» и расслабился, что не есть гут.

      #954176
      • Нет аватара brat_po_razumu
        15.09.1700:17:57

        А — что не так с Роскосмосом? Изложи, если сможешь!

        Роскосмос — не демпингует, не вгоняет себя в колоссальные убытки — и не запускает ракеты в космос на халяву за 100 руб?

        Может быть, ты считаешь, что Роскосмосу следует снизить расценки за запуск процентов эдак на 30 — и тогда Илон Маск накроется сразу?

        А — зачем его уничтоживать сразу? Пускай сначала выбросит на ветер деньги, нет?

        Отредактировано: brat_po_razumu~17:20 15.09.17
        #954191
      • megajob megajob
        15.09.1707:14:17

        Давайте спокойно: не знаю как вы, но лично я — полный дилетант и опираюсь на слова тех кто назвал себя экспертом и тех кто работает в данной сфере.

        Так вот Маска считают — трапалом и балаболом, его фирма (или компания, не суть важно) из года в год выдает финансовые убытки. Которые покрываются новыми вливаниями, что однозначно свидетельствует об — эта фирма создана не для тех целей которые публично декларирует. Да так называемые «его инженеры» создали «сисиську», но с технической точки зрения ничего нового в этом не было. Двигатели — сняли с посадочного лунного модуля, систему вертикальной стабилизации — однозначно с того же лунного модуля, только переработали под изменение конструкции. Единственое что «революционно» так это — впендюрить в по сути одноразовую ракету это систему посадки.     Пока отложим проблемы самой системы «сисиська» и посмотрим на возвратный модуль. Кто бы из команды НАСА «подаренный» Маску не был гений, но нарушить законы физики он не в состоянии. Значит вес и немалый на систему посадки и толпиво для этого действа нужно записать в «лишний». Идея (публичная) экономить на «почистке» использованных двигателей, а именно она лежит в этом дибелизме с возвратом первой ступени, пока ниразу себя не оправдала. Более того — для запуска тяжелого спутника пришлось выкинуть к черту «посадочный модуль» и запускать в одноразовом варианте. Теперь об «почистить» двигатели. Давайте вспомним что стало причиной закрытия «спейс-шатл»? Будите смеяться, но — непомерные расходы!     Казалось бы «откада такие большие расходы?», а вот тут то самое интересно — львиная доля расходов уходила как раз на «почистить». На самом деле процесс намного проблемотичное чем даже первичная сборка. Потому что надо Разобрть до болта все, Почистить, Проверить, если нужно заменить «поломанное» и лишь потом Собрать!     Хочу напомнить почему-то во всех остальных сферах Мир катится в сторону «одноразовых» вещей.    

        Ну и напоследок: знаете в чем прикол с электромобилями Маска, он в том что «батарейки» выходят из строя все быстрее и быстрее и из заявленных по сроку гарантии лет — к кончанию может не дожить более 90%.     Тоже само и с его «многоразовыми» одноразовыми двигателями, может они и отлетают два, пять полетов, но потом их ресурс — тютю.

        Поэтому Маск «конкурент» Роскосмосу только по проблемам в руководстве нашего Роскосмоса и из-за протекционизма США (пинками загоняют к маску всех кого смогут).

        На самом деле реальный конкурент и действительно очень опасный это — Китай.     Вот кто сегодня, завтра камня на камне от Роскосмоса, при таком руководстве, не оставит.

        #954251
  • Комментарий удален
  • SergeySeverny SergeySeverny
    14.09.1704:38:20

    спасибо админам за помощь в оформлении поста!    

    #953795
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