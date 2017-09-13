Космический корабль «СОЮЗ МС-06» пристыковался к МКС

13 сентября в 00:17 мск с космодрома Байконур был произведен успешный запуск пилотируемого корабля «Союз МС-06». В космический полет длительностью 167 суток отправились космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, астронавты NASA Марк Ванде Хай и и Джозеф Акаба.

Пилотируемый корабль «Союз МС-06» успешно пристыковался к Международной космической станции. Корабль причалил к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Программой полёта «Союз МС-06» была предусмотрена шестичасовая схема сближения корабля со станцией. Операции по сближению и стыковке выполнялись в автоматическом режиме. Стыковка была произведена в 05:55 мск.

Экипаж корабля перешёл на борт Международной космической станции после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и станцией

Новый экипаж проведет более 40 экспериментов в области космической биологии и биотехнологий, физико-химических процессов и других.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что начиная с апреля 2017 года до введения в состав российского сегмента станции нового многоцелевого лабораторного модуля «Наука», российский экипаж МКС будет сокращен с трех до двух человек. Такое решение принято для повышения эффективности работы российского сегмента МКС с учетом предложений головной организации по пилотируемым космическим комплексам «РКК «Энергия».