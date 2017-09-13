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Дорожное строительство

Движение по первой эстакаде на «Горьковском» шоссе запущено в подмосковной Балашихе

12 сентября шестиполосная эстакада стала основным ходом для транспортных потоков на федеральной трассе М-7 «Волга» на въезде в подмосковную Балашиху (на примыкании Объездного шоссе).

ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства ввело в строй один из трех объектов реконструкции, что позволило существенно ускорить и упростить движение в городе: привычная пробка от улицы Советской до Объездного шоссе ликвидирована.

Две другие эстакады на 21 км (на пересечении с ул. Советской) и на 23 км (на примыкании Леоновского шоссе) по графику планируется открыть 1 ноября.

http://www.rosavtodor.ru/about/upravlenie-fda/upravlenie-stroitelstva-i-ekspluatatsii-avtomobilnykh-dorog/vvod-v-ekspluatatsiyu-dorozhnykh-obektov/43671

дорожное строительство, Московская область
  • Dimitrius Wizard Dimitrius Wizard
    13.09.1719:42:04

    Как житель Балашихи — ещё очень рассчитываю на дублёр Щёлковского шоссе. Расшивается наконец движение, новости плюс.

    #953677
    • Нет аватара Worms
      13.09.1722:00:04

      Если поедет Балашиха, это будет праздник для жителей! Рад за новые дороги в МО, хоть и житель Москвы. Новая команда Меров в связке отлично работает.

      #953720
    • shigorin shigorin
      13.09.1722:03:20

      Поздравляю как редкий гость в Балашихе    

      #953722
    • Нет аватара Ил-2
      14.09.1709:26:14

      Отличная новость! Но если все эти потоки потом упрутся в светофор на последнем перекрестке на выезде до супермаркета Лента то пробка только переместится…

      #953846
      • Евгений Бубнов Евгений Бубнов
        14.09.1714:17:53

        Это обязательное условие строительств эстакад в области=) Вот на щелковском шоссе эстакада через жд переезд(п. Чкаловский) упирается в 2 светофора=) 1й — поворот на Жуковского, 2ой на ул. Лесную. Между ними метров 50… Ну не прелесть?=)

        #953948
  • Нет аватара вадим 1980
    14.09.1700:52:11

       класс,мож хто название музыки напишет,заранее спасибо

    #953774
  • Нет аватара Tony
    14.09.1701:40:01

    если Балашиха поедет — это нереально круто будет.

    пару светофоров непонятно куда девать

    #953786
    • Нет аватара Smotritel
      14.09.1708:12:05

      Светофоры постепенно заменят разворотами под новыми эстакадами.

      #953826
  • Нет аватара Smotritel
    14.09.1708:00:28

    Эта эстакада мало что дает, а вот когда запустят вторую эстакаду над Советской (она почти полностью готова) это будет настоящий прорыв в дорожной ситуации Балашихи.

    #953821
  • plus.google.comu0110533798165065431920 plus.google.comu0110533798165065431920
    15.09.1713:44:57

    Это очень хорошая новость, но вот дальше по М7 в сторону Казани на Цивильском мосту постоянные пробки уже 5 лет, никак не могут достроить мост. А в Лапсарах и Кугесях еще очень хуже — свотофоры и постоянные пробки. Сделайте что-нибудь, а…

    #954360
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