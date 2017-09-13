Движение по первой эстакаде на «Горьковском» шоссе запущено в подмосковной Балашихе
12 сентября шестиполосная эстакада стала основным ходом для транспортных потоков на федеральной трассе М-7 «Волга» на въезде в подмосковную Балашиху (на примыкании Объездного шоссе).
ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства ввело в строй один из трех объектов реконструкции, что позволило существенно ускорить и упростить движение в городе: привычная пробка от улицы Советской до Объездного шоссе ликвидирована.
Две другие эстакады на 21 км (на пересечении с ул. Советской) и на 23 км (на примыкании Леоновского шоссе) по графику планируется открыть 1 ноября.
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