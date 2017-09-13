Очередной Ан-148 для ВКС России
В Воронеже сегодня(13 сентября 2017 года) впервые увидел небо новый самолет Ан-148, бортовой номер RA-61731, серийный номер 43-08, предназначенный для Министерства обороны России. Это одиннадцатый борт из 15 заказанных для Минобороны РФ.
Программа летных испытаний самолета включает наземные общетехнические проверки воздушных машин, проводимые по стандартной схеме 4+4: 4 предъявительских и 4 приемо-сдаточных полета.
Отдельное спасибо за фотографии — Алексею Филатову.
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