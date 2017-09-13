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Авиация

Очередной Ан-148 для ВКС России

В Воронеже сегодня(13 сентября 2017 года) впервые увидел небо новый самолет Ан-148, бортовой номер RA-61731, серийный номер 43-08, предназначенный для Министерства обороны России. Это одиннадцатый борт из 15 заказанных для Минобороны РФ.

  • Ан-148-100E
  • Ан-148-100E

Программа летных испытаний самолета включает наземные общетехнические проверки воздушных машин, проводимые по стандартной схеме 4+4: 4 предъявительских и 4 приемо-сдаточных полета.

  • Ан-148-100E
  • Ан-148-100E

Отдельное спасибо за фотографии — Алексею Филатову.

https://new.vk.com/antonov_148

Ан-148, ВАСО, Воронеж, ВВС
  • Александр Малышенко Александр Малышенко
    13.09.1723:10:41

    Интересно: а как они его делают если Украина типа прекратила сотрудничество? (ох чуют чуйствительные отверстия моего организьма — выложу я эту новость на «Цензор» (таки полуукраинский самолёт полетел!) — забанят меня там к хреням свинячьим…    

    #953746
    • Е.Юрий Е.Юрий
      14.09.1702:52:41

      Вероятно остатки «машинкомплектов» — сотрудничество на сколько я знаю прекращено. Хотели этот самолет совместно делать и продавать пока там дебилы к власти не пришли и не срубили сук на котором сидели.

      Отредактировано: Е.Юрий~02:53 14.09.17
      #953790
      • Нет аватара mik88
        14.09.1710:57:44

        пока там дебилы к власти не пришли

        Вы глубоко заблуждаетесь насчет дебилов: делается все сознательно по принципу — чем хуже, тем лучше.Чтобы люди САМИ ушли с украинской ЗЕМЛИ. А уж для кого освобождают поищите в сети.

        А по самолету интересно, откуда движки появляются.Понятно, что из Запорожья, только как?

        Отредактировано: mik88~10:59 14.09.17
        #953881
        • Нет аватара dimKC
          14.09.1712:53:54

          Великий и могучий старик Богуслаев шлет их через совместные предприятия. т. е. не напрямую как бы И не зря он прикупил в Белоруссии авиаремонтный завод. Такая вот загогулина.

          #953933
          • Нет аватара dimKC
            14.09.1712:59:13

            В том числе и за это на него заведено уголовное дело (хотя там основная мысль — якобы незаконная продажа китайцам почти половину акций Мотор Сича)

            #953938
            • Нет аватара Susi
              15.09.1700:48:04

              Продажа могла быть защитой от рейдерского захвата. Схема «белый рыцарь» называется.

              #954198
          • Нет аватара Dean
            14.09.1719:15:26

            Завод прикупил в 2011 году, и этот завод не связан с поставками двигателей. Поставки идут через московскую компанию(филиал) — Борисфен.

            #954050
        • Е.Юрий Е.Юрий
          14.09.1715:55:22

          Чтобы люди САМИ ушли с украинской ЗЕМЛИ

          Нет, я не ошибаюсь — именно дебилы могли сотворить такое со страной, а дебилы они еще потому, ибо надеются что их «план» осуществиться, чему не бывать никогда.

          #953964
          • shigorin shigorin
            15.09.1716:28:32

            Эти жиды (нормальные евреи, думаю, понимают, о ком я) мнят себя умными, а на деле безумны; знали бы свою собственную судьбу, побоялись бы сотую долю сотворить того, что творят. Это до поры.

            #954412
      • Нет аватара Dean
        14.09.1719:13:01

        Сотрудничество не прекращено. Перспективы проекта зависят от заказов. Намерения МО озвучены в феврале 2017 года. Будут закупать далее.

        #954049
    • Нет аватара malikszh
      14.09.1706:19:32

      Может детали производится в Воронеже

      #953809
    • Нет аватара vlTepes
      14.09.1711:40:00

      Интересно: а как они его делают если Украина типа прекратила сотрудничество?

      Как сообщалось, летом 2017 года ВАСО получило из Киева отсек фюзеляжа Ф-2 самолета Ан-148, а также кессоны КЧК правый и левый (кессонная часть крыла), предназначенные для строительства крайнего 15-го борта Ан-148-100Е с серийным номером 44-02 (RA-61735), заказчиком которого выступает Министерство обороны России.

      #953899
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      14.09.1716:57:23

      Первый серийный Ан-148 был выпущен в России в Воронеже в 2009 году, первый серийный в Украине — в 2010 году.

      А после 2014 года Украина так и не выпустила не одного самолёта… Так что чей это самолёт — БОЛЬШОЙ вопрос!

      В июне 2017 года стало известно, что и Россия прекратит производство ближнемагистрального самолета Ан-148 после завершения строительства последних двух машин на Воронежском авиастроительном объединении.

      Ну и так «для поплакать»:

      #953988
    • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
      14.09.1717:10:14

      С Украины приходят лишь двигатели и небольшая часть конструкций, остальное всё почти полностью делают в Воронеже.

      Да и движки тоже не 100-проценто украинские, часть комплектухи — РФ.

      Но в любом случае хорошо, что опупея с Ан-148 заканчивается. Надо свои самолёты делать, а не «небратьев» кормить.

      Отредактировано: Aleksey Andreev~17:11 14.09.17
      #953994
      • Нет аватара Susi
        15.09.1701:06:20

        Если вы перечитаете свой же пост, то поймете, что это наш самолет. А если изучите историю создания, поймете, что и по вложениям это наш самолет. Только вот из-за распил-отката с украинцами получилась фигня — Ан-148 убил короткий SSJ, SSJ убил длинный Ан-148.

        #954202
  • Нет аватара вадим 1980
    14.09.1700:43:23

    красавчик

    #953771
  • SergeySeverny SergeySeverny
    14.09.1704:43:47

    ещё одна птичка взлетела! производство растёт!

    за новость плюс+ и в карму плюс+

    #953798
  • Kommy Kajtseliit
    14.09.1706:26:28

    Он с декабря стоял собранный, ждал деталей от «поставщиков».

    #953810
    • Нет аватара Smotritel
      14.09.1708:06:01

      В роли «поставщика» выступил какой-нибудь другой АН-148?    

      #953824
      • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
        14.09.1717:12:21

        Отнюдь, «небратья» по старому контракту поставили.

        #953996
  • Юрий Липатов
    14.09.1708:03:48

    Этот проект не имеет никаких перспектив по причине развала укроавиапромышленности.

    #953822
    • Strange Hunter Strange Hunter
      14.09.1708:58:37

      Он и изначально перспектив не имел — из-за происхождения от «армейского грузовика» Ан-72 компоновка не самая удачная потому проигрыш по расходу топлива или дальности полёта в сравнении с конкурентами весьма существенный. Тот же «Суперджет» по стоимости тонно-километра Ан-148 «кроет как бык овцу».

      #953839
  • Нет аватара cheri
    14.09.1708:28:37

    Это одиннадцатый борт из 15 заказанных для Минобороны РФ.

    еще четыре осталось…

    #953829
  • Vovantro Vovantro
    14.09.1709:33:01

    Да… Жаль этот самолёт не стали развивать дальше. Он такой красивый. Эх…    

    #953848
    • Иван Петров Иван Петров
      14.09.1710:05:43

      а какой самолет в ВТА некрасивый?   

      #953856
    • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
      14.09.1722:36:59

      С технической точки зрения — полная бестолковка.

      Перед тем же «Суперджетом» не имеет никаких преимуществ, совсем никаких, а суховская машинка по-всякому получилась красивее.

      #954155
      • Нет аватара Andy6012
        15.09.1715:36:55

        По-моему самолет не красивый. Если сравнивать с Суперджетом, так вообще ловить не чего. А если сравнивать с проектируемой для ВТА нашей линейкой Ил-ов, так тоже небо и земля. Илы гораздо красивей,пропорциональные- вообще без вопросов.

        #954395
  • Нет аватара ivania
    14.09.1711:23:39

    А запчасти для Ан-148 Минобороны поставляют? Все предыдущие 10 бортов сейчас летают?

    #953892
  • Нет аватара dimKC
    14.09.1712:56:14

    В армии они практически не летают У них еще лет через 10 будет 10% износа

    #953935
  • NOMAD ** NOMAD **
    14.09.1721:17:09

    А с какой машиной Антонова были визги и хохот насчёт центровки? Якобы стальные плиты хохлы укладывали за кабиной пилотов. Это был фейк? Кто в курсе. просветите.

    #954107
  • Сергей Русский Сергей Русский
    14.09.1721:47:59

    Красавец!!!

    #954120
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