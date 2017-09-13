В Брянском аграрном университете открыли учебный класс «Кировец»

14 июля в Брянском аграрном университете в торжественной обстановке открылся учебный класс, в котором студенты будут изучать устройство и особенности эксплуатации сельскохозяйственных тракторов «Кировец».

Учебный класс в учебном корпусе (модуле) № 8 кафедры технических систем в агробизнесе, природоустройстве и дорожном строительстве оборудован мультимедийной системой со всеми учебными материалами, наглядными пособиями. Для практических занятий планируется поставка в университет трактора «Кировец», различных узлов и агрегатов в разрезе. В модуле имеется смотровая площадка, учебный полигон. Здесь уже созданы два учебных класса — компаний «Брянсксельмаш» и «Ростсельмаш».

Ректор университета Николай Белоус отметил, что вуз уделяет большое внимание качеству обучения. Так, например, в прошлом году для инженерного факультета приобретено сельскохозяйственной техники более чем на 11 млн рублей. В 2017 году планируется приобрести сельхозтехники на 15 млн рублей.

Николай Белоус выразил надежду, что сотрудничество между университетом и заводом будет только укрепляться и пожелал, чтобы студенты смогли на деле испытать технику Петербургского тракторного завода и работать для развития АПК региона.

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