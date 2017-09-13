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Образование

В Брянском аграрном университете открыли учебный класс «Кировец»

14 июля в Брянском аграрном университете в торжественной обстановке открылся учебный класс, в котором студенты будут изучать устройство и особенности эксплуатации сельскохозяйственных тракторов «Кировец».

Учебный класс в учебном корпусе (модуле) № 8 кафедры технических систем в агробизнесе, природоустройстве и дорожном строительстве оборудован мультимедийной системой со всеми учебными материалами, наглядными пособиями. Для практических занятий планируется поставка в университет трактора «Кировец», различных узлов и агрегатов в разрезе. В модуле имеется смотровая площадка, учебный полигон. Здесь уже созданы два учебных класса — компаний «Брянсксельмаш» и «Ростсельмаш».

Ректор университета Николай Белоус отметил, что вуз уделяет большое внимание качеству обучения. Так, например, в прошлом году для инженерного факультета приобретено сельскохозяйственной техники более чем на 11 млн рублей. В 2017 году планируется приобрести сельхозтехники на 15 млн рублей.

Николай Белоус выразил надежду, что сотрудничество между университетом и заводом будет только укрепляться и пожелал, чтобы студенты смогли на деле испытать технику Петербургского тракторного завода и работать для развития АПК региона.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !

http://www.bryanskobl.ru/news/2017/07/14/6722

образование, Брянская область
  • Нет аватара ivania
    14.09.1711:10:24

    Зачем только интерьер в стиле РЖД сделали?

    #953887
    • Нет аватара Softamore
      14.09.1712:39:41

      ivania, ё-моё, надо Лукойлу и МТС сказать, что красный цвет занят))

      А если серьёзно:

       [ссылки отключены] 

      #953926
      • Нет аватара ivania
        14.09.1712:58:17

        Не красный цвет, а сочетание серого с красными полосами

        #953937
      • Нет аватара ivania
        14.09.1713:55:23

        У Лукойла и МТС позитивный оптимистичный дизайн, в отличие от этого, «бюджетного», серого

        Отредактировано: ivania~14:04 14.09.17
        #953946
  • Наталия Мюселимян
    14.09.1711:53:14

    Помпезность с шариками в таких событиях кажется пошлостью. Но это ладно. Я вот чего не понимаю: зачем столько денег на приобретение техники университетом? Ведь он же не трактористов выпускает? Мне кажется, уместнее было бы это в каком-нибудь учебно-производственном комплексе подготовки трактористов и комбайнером для сельскохозяйственных предприятий.

    #953907
    • Нет аватара Softamore
      14.09.1712:47:43

      Наталия Мюселимян, да не универа это деньги)

      Правительством давно введена «социальная ответственность» для крупного бизнеса. Отсюда и все программы, типа «Газпром детям» и т. п.

      Просто «Брянсксельмаш» и «Ростсельмаш» решили «одним выстрелом убить двух зайцев». И соц. обязательства выполнить и познакомить людей, которые будут работать в с/х, со своей техникой. Вполне грамотный ход)

      #953931
      • Наталия Мюселимян
        14.09.1713:08:35

        Да понятно, что не универа. Но грамотным ходом это мне не кажется. Извините.)

        #953941
        • Human RS Human RS
          14.09.1716:40:58

          У нас в Минобре много людей мыслит также как и вы — в итоге в наши ВУЗы и колледжи радостно потирая руки приходят иностранные компании и подробно знакомят со своим оборудованием, техникой и ПО студентов, дабы увеличь свои продажи и переманить будущие кадры. А потом очередной тупоголовый чиновник по телевизору со скорбной рожей вещает о нехватке кадров и «утечке мозгов». Молодцы чо, не отказывайтесь от своих убеждений.

          #953979
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