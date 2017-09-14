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Экспорт

Выксунский металлургический завод поставил в Эстонию уникальные скоростные колеса

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») изготовил первую партию высокоскоростных колес для Эстонской Республики.

Поставленные колеса диаметром 870 и 800 мм рассчитаны на эксплуатационную скорость до 200 километров в час и будут использованы на пассажирских электропоездах Stadler FLIRT швейцарского производства.

«К этим колесам, как и ко всей продукции для высокоскоростного железнодорожного движения, предъявляются повышенные требования по точности изготовления. Наличие одной из самых современных в мире автоматизированных линий по производству скоростных колес и профессионального коллектива позволяет нам выполнять заказ любой сложности. Например, для выполнения этого заказа нам пришлось перенастроить практически всю технологическую линию, включая участок изготовления колес для электропоездов „Ласточка“, а также перепрограммировать весь комплекс высокотехнологичного оборудования участка и транспортные механизмы», — рассказал управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.

СПРАВКА

Stadler FLIRT — серия пассажирских электропоездов швейцарского производства. Первый поезд прибыл в Эстонию в ноябре 2012 года. На сегодняшний день по железнодорожной сети страны курсируют 18 электро- и 20 дизельных поездов.

https://omk.ru/press/14801/?back_url_list=/press/#press

АО «ОМК», Выксунский металлургический завод, Нижегородская область, ВМЗ, экспорт, Эстония, Stadler, транспорт
  • Нет аватара mrm458
    14.09.1715:02:45

    А где же, уважаемые прибалтийские братья, ваши локомотивы производства RVR?

    Езжайте немцам носки стирать!

    #953957
    • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
      14.09.1722:06:57

      «С 1991 года объёмы производства начали неуклонно снижаться. Последняя электричка, изготовленная РВЗ для России, была выпущена в 1993 году и по состоянию на 2016 год работает (приписана к депо станции Дёма Куйбышевской ж.д.)… Продукция РВЗ поставлялась на Украину (до 2001 года) и Грузию (до 2003 года)… После 2003 года РВЗ уже не занимался производством готовых электропоездов."

      Собственно, всё. В 2014 году завод был полностью продан за долги Latvijas Krājbanka.

      Хотя на их сайте выставлены какие-то проекты, но «клиент скорее мёртв, чем жив».

      #954140
      • Нет аватара RIX
        15.09.1709:42:03

        Большую часть их территории давным-давно занял Череповецкий металлургический из России.

        Но возможно в сл. году и он уйдёт.

        #954276
  • Akimich Akimich
    14.09.1716:42:22

    В Эстонию — высокоскоростные колеса! Да эти ррууссккииее издеваааююттссяя!!! (если что, шутка)

    А если серьезно, отвоевываем рынки у «партнеров» и плевать на санкции (умным людям, которым нужно бизнес делать)

    #953982
    • Vovantro Vovantro
      14.09.1717:53:13

      Я на этом месте

      высокоскоростных колес для Эстонской Республики
      , кофем чуть не подавился.    

      #954009
      • чебурашка1974 чебурашка1974
        14.09.1719:38:40

        Эстонцы плакали, кололись, но продолжали есть кактусы ездить на русских колёсах!    

        Отредактировано: чебурашка1974~19:39 14.09.17
        #954058
      • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
        14.09.1720:17:33

        ну да «Эстонская республика» так и есть — в чем проблема??? вы не знали что ЭССР стала республикой более 25 лет назад???

        wiki

        20 августа 1991 года, решением Верховного Совета Эстонской ССР, Эстонская Республика снова подтвердила свою независимость[29] на основе государственной правопреемственности (т. н. «restitutio ad integrum»), то есть существующая в настоящий момент Эстонская Республика de jure считается тем же самым субъектом, что и Эстонская Республика, существовавшая с 1918 по 1940 год. Через две недели, 6 сентября, Государственный Совет СССР официально признал независимость Эстонии.

        #954072
        • Vovantro Vovantro
          14.09.1720:19:24

          При чём тут это? Вы анекдотов про Эстонцев не одного не знаете что ли?    

          #954075
          • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
            14.09.1720:30:17

            знаю и эстонские анекдоты про русских и литовские и латышские — после переезда с прибалтики у мене много друзей знакомых там    

            сестра родилась в ЛССР и племянница тоже родилась в ЛССР    

            Отредактировано: Евгений Беспалов~20:33 14.09.17
            #954082
            • Ярослав Нахрен Ярослав Нахрен
              15.09.1703:31:52

              Анекдоты очень смешные, надеюсь после следующей заварушки рассказывать их будет некому.

              Для примера, чтобы все понимали отношение в прибалтике к русским:

              -----------------

              Как подавать нож эстонцу и русскому?

              Эстонцу подаешь ручкой в руку, а русскому лезвием в живот!

              -----------------

              В роддоме у русского, немца и эстонца перепутали детей.

              Потом разобрали каждый своего.

              Эстонца спрашивают — «А как ты уверен что правильно взяли своих?"

              «Да мы» — говорит эстонец — «зашли в палату, немец крикнул «Хайль Гитлер», его сын вытянул руку, мой заулыбался, а русский обосрался."

              ------------------

              Какая разница между эстонцем и русским?

              Эстонец говорит ртом, а работает руками. Русский разговаривает руками, а работает ртом.

              ------------------

              #954215
      • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
        14.09.1721:57:37

        «Треттий деннь пратталжатся столкновение ттвуххх саммолёттофф в неббе над Тааллииннооммм».

        #954132
    • shigorin shigorin
      15.09.1706:26:22

      высокоскоростных колес для Эстонской Республики

      Гусары, молчать!!!

      #954237
  • Гвардеец Гвардеец
    14.09.1721:11:20

        откуда у них трассы под такие скорости, они ж с киселя на квас перебиваются   , это что шутка    , не подумайте что — но мне действительно интересно, с профессиональной точки зрения, чтоб иметь такое жд полотно — надо иметь ого го какой денежный ресурс   

    #954102
    • Дмитрий Ливенцев
      14.09.1722:35:09

      Таллинн — Нарва, Таллинн — Тарту, 2 линие где курсирует эти электропоезда. Не могу сказать как именно их модернизировали и модернизировали ли вообще. Могу сказать что читал на сайте эльрона, что они вложили туеву тучу евроденег перед тем как закупить эти электропоезда. Еще, т.к. регулярно ими пользуюсь, могу сказать что они не ездят быстрее 110 км в час.

      #954153
    • Нет аватара Edward
      15.09.1701:40:44

      Список стран по ВВП (ППС) на душу населения по данным МВФ на 2016 год:

      41. Эстония — 29313

      48. Россия — 26490

      Ещё вопросы есть?

      #954206
      • Нет аватара Михайлов Алексей
        15.09.1704:06:44

        Статистика лукава, брат. Есть общественные блага. Допустим мост. Построили его и стоимость разделили на население. Есть разница, одну и ту же стоимость разделить на 1,3 млн. (Эстония) и 144 млн. (Россия). И к тому же по этому мосту будет ездить вся Эстония, а в России только один район где-нибудь в Сибири.

        #954216
        • Нет аватара Михайлов Алексей
          15.09.1704:22:23

          Добавлю. К сожалению в России силен «теневой» сектор — если его вскрыть, то ВВП повысится. А в Эстонии, как в Европе — повышать некуда.

          Также нагрузка на бюджет различается. Если в Эстонии на 1,3 млн — допустим 1 врач нужен, то в России уже 100 таких бюджетников.

          Отредактировано: Михайлов Алексей~04:25 15.09.17
          #954218
          • Нет аватара mozay
            15.09.1711:10:08

            Полностью согласен и поднимите руку те, кто ни разу в жизни не вложился в этот теневой сектор    Реальный ВВП на душу населения в России уже давно за 30000 перевалили, другое дело как эти доходы в реальности распределены, но мы ведь просто о статистике говорим. И если бы Россия вымирала такими темпами как прибалтика (ирония про скорость), то у нас на душу население было по 50000. Вот такая она статистика и люди к которой они апеллируют.

            #954309
        • Нет аватара Edward
          15.09.1705:49:13

          Только давайте не будем рассказывать, какая статистика неправильная только потому, что она нам не нравится. Есть данные/статистика/рейтинги, на которые все ориентируются, а нравятся они нам или нет — это мало кого волнует.

          Можно допустим ещё взять индекс развития человеческого потенциала:

          30. Эстония

          50. Россия

          Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жизни:

          47. Эстония

          116. Россия

          Рейтинг стран мира по уровню социального прогресса:

          23. Эстония

          67. Россия

          Рейтинг стран мира по уровню процветания:

          26. Эстония

          95. Россия

          Рейтинг стран мира по уровню образования:

          16. Эстония

          34. Россия

          Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование:

          41. Эстония

          98. Россия

          Рейтинг стран мира по уровню демократии:

          29. Эстония

          134. Россия

          Рейтинг стран мира по индексу верховенства закона:

          14. Эстония

          92. Россия

          Рейтинг свободы прессы в мире:

          14. Эстония

          174. Россия

          Индекс восприятия коррупции:

          22. Эстония

          131. Россия

          Рейтинг экономической свободы стран мира:

          9. Эстония

          153. Россия

          Рейтинг глобальной конкурентоспособности:

          30. Эстония

          43. Россия

          Ведение бизнеса — рейтинг стран мира (Doing Business 2017):

          12. Эстония

          40. Россия

          Индекс вовлечённости стран в международную торговлю:

          28. Эстония

          105. Россия

          Индекс экономики знаний:

          19. Эстония

          55. Россия

          Рейтинг стран мира по индексу инноваций:

          24. Эстония

          49. Россия

          Рейтинг стран мира по уровню расходов на НИОКР:

          24. Эстония

          32. Россия

          Индекс развития информационно-коммуникационных технологий:

          20. Эстония

          45. Россия

          Индекс сетевой готовности:

          22. Эстония

          40. Россия

          Рейтинг стран мира по уровню развития электронного правительства:

          15. Эстония

          27. Россия

          и тд.

          Вот реально смешно читать отдельных персонажей, которые нацепят на аватар георгиевскую ленточку и начинают рассказывать, как в Эстонии «с киселя на квас перебиваются». Ну, если всю информацию о том, что происходит за пределами России, черпать исключительно из федеральных СМИ и прочих мелких урапатриотичных ресурсов, рассказывающих о загнивающем Западе, то да.

          #954223
          • Нет аватара yuriyan
            15.09.1706:24:58

            Дружище Edward, вот реально смешно читать такую статистику на сайте, на котором каждый (!) день выкладываются сведения о том, что нового сделано, построено, создано, придумано в России. Страна не стоит на месте, развивается, как бы кому не хотелось обратного.

            Может быть вы порекомендуете сайт аналогичной тематики, посвященный развитию Эстонии? Прибалтики в целом?

            И смею напомнить вам цитату, вы, как человек, образованный, ее поймете:

            There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics.

            Отредактировано: yuriyan~06:26 15.09.17
            #954235
          • shigorin shigorin
            15.09.1706:29:29

            Есть данные/статистика/рейтинги, на которые все ориентируются

            Все кто? Я не придурок безмозглый, на западные «рейтинги» не ориентируюсь, поскольку знаю им цену.

            #954239
          • shigorin shigorin
            15.09.1706:30:29

            Рейтинг стран мира по уровню демократии:

            PS: вот только демография с «демократией» несогласна, да-а?

            #954240
          • Нет аватара Михайлов Алексей
            15.09.1706:40:04

            Здесь нет места эмоциям. Что хотел сказать — реальнее сравнивать покупательную способность. Рейтинги составлены в долларах или евро. НО — в Эстонии хлеб согласно статистике в среднем стоит 48 руб, то у меня в городе 32 руб — т. е. по логике — «мой» хлеб дал в ВВП меньший вклад — хотя это такой же хлеб и я насытился так же как и Вы. Так и с другими товарами и услугами. Стоматолог так же сделал зубы — но взял меньше — то же получается меньший ВВП.

            Ваше счастье или несчастье — что у вас все в евро, а не в нац. валюте.

            Подними стоимость российских товаров до евро уровня — вот тогда более верная картина получится. Простите за ликбез.

            Отредактировано: Михайлов Алексей~06:41 15.09.17
            #954244
            • Нет аватара Михайлов Алексей
              15.09.1706:48:55

              Добавлю. Про рейтинги.

              Завод напроизводил тучу товаров, но не может продать.

              С точки зрения рейтинга возврата на инвестиции — все плохо.

              С точки зрения бухгалтерской отчетности — все отлично. Туча материальных запасов.

              К тому же в том же рейтинге МВФ — динамика увеличения ВВП у России больше чем у Еврозоны.

              Отредактировано: Михайлов Алексей~06:50 15.09.17
              #954246
            • Нет аватара Михайлов Алексей
              15.09.1706:53:13

              А если подключить эмоции — приведите, пож-ста, рейтинг суверенитета. Раз у Вас под рукой много рейтингов.

              #954248
          • Нет аватара mrm458
            15.09.1709:20:59

            Откуда дровишки везтимы?

            У меня куча знакомых в Прибалтике и всем за 45, все они как один говорят, что жить становится все сложнее.

            Да их показатели выше, и это без преувеличения тянется со времен СССР, когда их потребление дважды превышало их производство. На момент выхода из союза их ВВП был в разы выше Российского. Так что, уважаемый, потрудитесь-ка привести статистику их экономики с 1990 года по наши дни.

            #954273
          • Иван Скибачевский Иван Скибачевский
            15.09.1709:28:57

            Ну да, сидеть на дотациях от Евросоюза и хвастаться высокими рейтингами, забывая о том что за все придется платить. Все что может производить Эстония это русофобию, забывая что русофобия опасный товар.

            #954274
          • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
            15.09.1711:16:02

            Индекс вовлечённости в мировую торговлю очень смешной показатель: Эстония всё покупает у всего мира, вот и вовлечённость. Нет промышленности, торговать только и остаётся. Чем умеет Эстония, тем и торгует.

            Об этих рейтингах имеет смысл говорить тогда, когда у Эстонии появится своё тяжелое машино- и станкостроение, своё автомобильное производство, авиа, космос, медицина, фармакология, АЭС когда свою забабахаете, ну или турбогенератор не на 150 МВт, ну хоть на 50. Танкеры эстонские для перевозки американского сжиженого сранцевого газа где? Такими рейтингами только пьяных медведей на Красной площади смешить.

            #954313
          • Нет аватара Ветер
            15.09.1713:29:13

            особенно улыбнуло

            Рейтинг стран мира по уровню демократии:

            29. Эстония

            134. Россия

            Рейтинг стран мира по индексу верховенства закона:

            14. Эстония

            92. Россия

            Рейтинг свободы прессы в мире:

            14. Эстония

            174. Россия

            демократия — власть народа, но при этом в Эстонии треть населения — неграждане, а в России эстонцы — граждане России и считают себя русскими эстонцами…

            куча случаев внесудебных депортаций из Эстонии разных людей — артистов, журналистов, Россия себе такого и в такой форме не позволяет, потому что это полное попрание законов… а суды над ветеранами ВОВ, и просто военными СССР, да о чем тут говорить?

            про свободу прессы в Эстонии — это что, новый анекдот такой? полная травля русскоязычного населения, журналистов кто об этом пишет или снимает, запрет на вещание…

            так что можете своими рейтингами подтереться, они так же отражают действительность как и речи Геббельса после 43 года…

            но если откровенно — Эстонию и Россию сравнивать может только полный идиот, который смотрит на цифры и за ними не видит главного… Эстония это вообще — третьеразрядная страна, ее возможности нельзя сравнить даже с Белоруссией или Украиной, это по сути одна область РФ, и это с моей стороны никакая не дискриминация… сравнивать надо сравнимое… есть мировые державы, Россия в том числе, остальных не буду перечислять, есть региональные лидеры, а есть страны — лимитрофы, ну там Эстония, и другие прибалты, Монако, некоторые островные государства, вот в своей категории и надо мериться пиписками…

            #954355
          • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
            15.09.1714:02:29

            Спасибо! После слов:

            Рейтинг стран мира по уровню демократии:

            29. Эстония

            134. Россия

            Рейтинг стран мира по индексу верховенства закона:

            14. Эстония

            92. Россия

            Рейтинг свободы прессы в мире:

            14. Эстония

            174. Россия

            хорошо посмеялся!   

            Остальные пункты Вашей «статистики» тоже доставили! Примного благодарен за столь забористую ересь!   

            #954367
      • shigorin shigorin
        15.09.1706:28:41

        по данным МВФ

        Есть, конечно -- каким надо быть… наивным человеком, чтобы рейтинги этой странохоронилки принимать всерьёз.

        #954238
      • Роман Суслин
        15.09.1709:55:41

        Список стран по ВВП (ППС) по данным МВФ на 2016 год:

        6. Россия — 3800

        113. Эстония — 38,5

           

        #954279
    • Нет аватара Gagarin Ura
      15.09.1706:25:32

      Гвардеец пишет:

      «откуда у них трассы под такие скорости,…"

      У нас вот тоже нашлись умные люди. Просто подольше подумали. В итоге на Московском центральном кольце протяженностью 54 км, где 31 станция и средняя протяженность перегонов между ними менее 1,75 км (как в метрополитене), взяли да запустили немецкие скоростные (до 160 км/ч) электропоезда для межрегионального сообщения Дезиро Сименс, сборка которых локализована в России под названием Ласточка. Все довольны — в Минтрансе РФ, РЖД и Департаменте транспорта Москвы. За это чиновникам на международном урбанистическом конкурсе в Женеве даже высшую награду присудили и премии раздали. Если звезды зажигают — значит это кому-то надо.

      Отредактировано: Gagarin Ura~14:04 15.09.17
      #954236
      • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
        15.09.1711:37:23

        да, это в угоду Зименсу откровенно. Наш ТВЗ делал под этот проект ЭГ2Тв «ИВОЛГА», но почему-то она вовремя «не успела» получить сертификаты.

        #954319
      • PolarBear PolarBear
        15.09.1711:47:21

        У нас вот тоже нашлись умные люди. Просто подольше подумали. В итоге на Московском центральном кольце протяженностью 54 км

        Просто привести к подходящему состоянию 54 км пути пригодного для эксплуатации Ласточек намного проще, чем сотни км по России. Плюс дорогое обслуживание самих Ласточек Москве финансово потянуть намного проще чем региональным властям, учредителям пригородных пассажирских компаний. Вот и катаются в итоге Ласточки по кольцу в Москве, а не в пригородном сообщении по России. К сожалению всё упирается в деньги.

        #954323
        • Нет аватара Ветер
          15.09.1713:07:42

          «я ему про Фому, а он мне про Ерему», попробую разжевать… как ты не приводи в порядок 54 км жд путей, но если на них присутствует больше 30 станций, то даже при применении супер-пупер китайских там или европейских высокоскоростных составов, поддерживающих 300 км/ч, на этом московском участке больше 30 км/ч средней скорости не выжжать, просто по законам физики… и вот на этом участке запустили Ласточку, все преимущества которой можно достичь только на длинных перегонах… я так думаю чиновников подкупил внешний вид, что согласитесь для Москвы важно…

          #954348
          • Нет аватара Gagarin Ura
            15.09.1714:51:36

            Верно, об этом речь. Немецкий Дезиро Сименс (Ласточка) — это не самый худший из существующих скоростной (до 160 км/ч) электропоезд для межрегиональных перевозок. Спроектирован и построен Симен как электропоезд предназначенный обслуживать участки с большой протяженность перегонов между остановками (станциями).

            Например, на маршрутах как Ростов-на-Дону — Краснодар, Краснодар — Сочи, на которых немецкая Дезиро (Ласточка) вполне себе успешно справляется с пассажиропотоком, являясь альтернативой поездам дальнего следования.

            Для постоянных ускорений и торможения на внутригородских коротких перегонах протяженностью 1,5 — 1,7 км между остановками, как на МЦК или в Московском метрополитене, межрегиональный электропоезд Дезиро (Ласточка) не предназначен. И не немецкой Сименс в том вина.

            Идея запуска внутригородского пассажирского сообщения на МЦК (Малом кольце МЖД) прекрасная. Но, к огромному сожалению, как это у нас иногда бывает, и похоже не без помощи чиновников Минтранса РФ, РЖД и Департамента транспорта Москвы — загублена.

            Уже менее чем через 9-ть месяцев после запуска в эксплуатацию МЦК в сентябре 2016 года — в самом начале лета 2017 года, если верить топ-чиновнику Департамента транспорта Москвы, в утренние и вечерние часы-пик провозная возможность 5-ти вагонных составов по вместимости была полностью исчерпана.

            В связи с полным исчерпанием в часы-пик провозной способности 5-ти вагонных составов, обслуживающие пассажиропотоки на МЦК, топ-чиновниками Минтранса РФ, РЖД и Департамента транспорта Москвы было предложено сократить интервал движения между поездами с 6 до 3-4 мин., и в перспективе — до 2 мин.

            Но, для этого РЖД необходимо срочно, к уже обслуживающим МЦК около 30-ти 5-ти вагонным немецким Дезиро (Ласточка), еще закупить у частной компании Синара-Транспортные машины и в кратчайшие сроки запустить не менее около 15-ти составов, что бы хоть как-то повысить безопасность перевозок пассажиров на МЦК — снизить в утренние и вечерние часы-пик пассажиронаселенность вагонов перегруженных людьми.

            Хочется надеяться, что у РЖД найдутся 80 млн евро — стоимость одного немецкого 5-ти вагонного состава Дезиро (Ласточка), сборка которого локализована в России, умноженные на минимум 15 поездов, что в сумме составляет около 1200 млн евро, что бы обеспечить на МЦК в утренние и вечерние часы-пик безопасность пассажирам.

            Кстати, об этом подробно рассказано в вышедшей в начале этого лета программе «Городские технологии» телеканала Россия 24, целиком посвященной дальнейшей судьбе и безопасности перевозок пассажиров на МЦК. Этот выпуск программы можно посмотреть на Ютубе.

            Отредактировано: Gagarin Ura~16:18 15.09.17
            #954380
  • energyspike.livejournal.com energyspike
    15.09.1702:35:54

    Производство подобных колёс пригодится и для внутрироссийского потребления, если вдруг Аэроэкспресс всё же разродится запуском своих поездов «Евразия». Stadler FLIRT и Stadler KISS во многом унифицированы по оборудованию.

    #954212
    • Нет аватара Rash
      15.09.1707:53:28

      Первый тру-коммент по теме.    

      #954253
    • Нет аватара Gagarin Ura
      15.09.1714:22:35

      Вроде как двухэтажные Штадлер Кисс для Аэроэкспресса уже строят на заводе ЗАО «Штадлер Минск» в РБ. Но, не понятно, как низкопольные электропоезда Штадлер Кисс собираются запустить у нас, если все платформы на участках, где они могли бы потенциально возить пассажиров — высокие.

      #954374
  • Нет аватара ancov123
    15.09.1709:02:12

    Скоростные колёса для шустрых эстонцев    

    И как с такими рейтингами, Эдвард, Эстония еще на Марс не высадилась?

    Отредактировано: ancov123~09:04 15.09.17
    #954267
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    15.09.1714:09:54

    Выксунский металлургический завод поставил в Эстонию уникальные скоростные колеса

    По звучанию — лучшая шутка вечера для КВН.   

    #954370
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