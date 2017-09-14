Выксунский металлургический завод поставил в Эстонию уникальные скоростные колеса

Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») изготовил первую партию высокоскоростных колес для Эстонской Республики.

Поставленные колеса диаметром 870 и 800 мм рассчитаны на эксплуатационную скорость до 200 километров в час и будут использованы на пассажирских электропоездах Stadler FLIRT швейцарского производства.

«К этим колесам, как и ко всей продукции для высокоскоростного железнодорожного движения, предъявляются повышенные требования по точности изготовления. Наличие одной из самых современных в мире автоматизированных линий по производству скоростных колес и профессионального коллектива позволяет нам выполнять заказ любой сложности. Например, для выполнения этого заказа нам пришлось перенастроить практически всю технологическую линию, включая участок изготовления колес для электропоездов „Ласточка“, а также перепрограммировать весь комплекс высокотехнологичного оборудования участка и транспортные механизмы», — рассказал управляющий директор АО «ВМЗ» Александр Барыков.

СПРАВКА

Stadler FLIRT — серия пассажирских электропоездов швейцарского производства. Первый поезд прибыл в Эстонию в ноябре 2012 года. На сегодняшний день по железнодорожной сети страны курсируют 18 электро- и 20 дизельных поездов.