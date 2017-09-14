В Ленинградской области открылось новое предприятие по производству итальянских и кавказских сыров

В животноводческом хозяйстве «Сумино» Волосовского района начал работу цех по производству сыра мощностью до 600 кг продукции в сутки. В хозяйстве оборудованы линии по производству молочной продукции по итальянской технологии. В ассортименте пять видов сыра: буратта, моцарелла, скаморца, рикотта и правола. Это совместный российско-итальянский проект, продукция выпускается под собственным брендом «Сорренто».

Объем инвестиций в строительство цеха и закупку оборудования составил порядка 20 млн рублей.

В Ленинградской области до 2014 года производилось около 100 тонн сыра в год. В 2016 году пищевая и перерабатывающая промышленность области произвела 424 тонны сыра. Выпуск мягких итальянских и кавказских сыров, а также полутвердых сыров в регионе ведут предприятия «Микельанджело», «Лосево», Приозерский молочный завод, племенной завод «Приневское», «Тригорская ферма», Лужский молочный комбинат.