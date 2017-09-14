Добавить статью
Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ленинградской области открылось новое предприятие по производству итальянских и кавказских сыров

В животноводческом хозяйстве «Сумино» Волосовского района начал работу цех по производству сыра мощностью до 600 кг продукции в сутки. В хозяйстве оборудованы линии по производству молочной продукции по итальянской технологии. В ассортименте пять видов сыра: буратта, моцарелла, скаморца, рикотта и правола. Это совместный российско-итальянский проект, продукция выпускается под собственным брендом «Сорренто».

Объем инвестиций в строительство цеха и закупку оборудования составил порядка 20 млн рублей.

В Ленинградской области до 2014 года производилось около 100 тонн сыра в год. В 2016 году пищевая и перерабатывающая промышленность области произвела 424 тонны сыра. Выпуск мягких итальянских и кавказских сыров, а также полутвердых сыров в регионе ведут предприятия «Микельанджело», «Лосево», Приозерский молочный завод, племенной завод «Приневское», «Тригорская ферма», Лужский молочный комбинат.

http://lenobl.ru/news24320.html

Ленинградская область, животноводческое хозяйствл Сумино
  • Aleksey Andreev Aleksey Andreev
    14.09.1721:51:38

    Приятная новость. Незаметно для себя пристрастился к этим сырам на завтрак. А летом в жару моцарелка с помидорчиком и зеленью — прекрасный заменитель обеда.

    #954123
  • Алексей Шаварин Алексей Шаварин
    14.09.1722:51:24

    меня расстраивают цены на сыр сулугуни… это просто жесть какой он дорогой… в последнее время сыры покупаю из Татарстана    . Сулугуни только когда уже сил нет терпеть или по акции    

    Отредактировано: Алексей Шаварин~22:51 14.09.17
    #954161
    • Нет аватара Zemos
      15.09.1708:01:48

      Отсюда вывод — нужно больше зарабатывать   

      #954256
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,