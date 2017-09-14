В Смоленске открылся новый детский сад

Строительство дошкольного учреждения на улице Островского началось в 2014 году в рамках реализации федерального проекта модернизации региональных систем дошкольного образования и долгосрочной областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011-2015 годы. Стоимость объекта превысила 90 млн рублей, из которых порядка 53 млн — средства регионального бюджета. В дополнение к этому по поручению главы региона были выделены более 3,6 миллионов рублей на приобретение мягкого инвентаря, штор и жалюзи, посуды, медицинского оборудования, а также медикаментов.

На данный момент детский сад уже посещают 90 воспитанников ясельной и старшей группы. До 1 октября все 8 групп, из которых шесть будут ясельными, откроются и примут 150 юных смолян.

В «Незабудке» созданы необходимые условия для комфортного и безопасного пребывания детей: оборудованы групповые помещения с отдельными спальнями, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, методический кабинет, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, помещения для обслуживающего персонала. Благоустроена и территория детского сада — для досуга и укрепления здоровья ребят обустроена спортивная и игровые площадки, предусмотренные для каждой группы.