В Санкт-Петербурге одновременно открылись два новых детских сада на 450 воспитанников

Детский сад N7 расположен в отдельно стоящем здании в Московском районе на проспекте Космонавтов, поэтому прогулочная площадка размещена на собственной огороженной территории. На ней установлены качественные игровые и спортивные комплексы, навесы для прогулок в плохую погоду, песочницы, скамейки, горки, турники и многое другое. Интерьер детского сада N7 подчинен единой концепции дошкольного образовательного учреждения. Планировка и оборудование объекта позволяют использовать самые современные педагогические методики, сохраняя при этом домашний уют и бытовой комфорт для воспитанников. В обустройстве каждой группы использованы принципы насыщенности, вариативности и трансформируемости предметно-пространственной среды, широко задействованы интерактивные технологии с учетом возрастных особенностей воспитанников.

Детский сад N90 открылся в одном из самых густонаселённых и развивающихся кварталов Красносельского района — на проспекте Героев. Открыты два отделения в домах 23 и 25. Помещения встроены в жилые дома, но при обустройстве образовательной среды удалось обойтись без каких-либо компромиссов. В детском саду есть музыкальный зал, оборудованный фортепьяно, магнитофоном, детскими музыкальными инструментами, яркими наглядными пособиями, дидактическими играми.

Открыт физкультурный зал, оснащенный спортивными комплексами, крупными модулями, матами, гимнастическими скамейками, мячами, канатом, скакалками, обручами, кеглями. Полностью оснащены медицинский блок, в котором есть все необходимое для оказания первой медицинской помощи, и пищеблок, в котором установлена удобная система стеллажей и надежное холодильное оборудование.