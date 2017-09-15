Завершились ходовые испытания ледокола «Илья Муромец»
Ледокол «Илья Муромец» вернулся на достроечную набережную «Адмиралтейских верфей» после завершения ходовых испытаний. Как сообщил официальный представитель ВМФ, испытания проходили с 25 августа в морских полигонах Финского залива и в акватории Балтийска.
Полностью выполнена программа посадок и взлетов вертолетов — как днем, так и ночью.
«Экипаж и представители завода проверили лебедку, отбуксировав судно такого же водоизмещения, как и сам „Илья Муромец“. Для этого ВМФ выделило судно „СС-750“. Кроме того, в рамках заводских и ходовых испытаний проведены замеры магнитного поля ледокола», — добавил вице-адмирал.
По его словам, одним из самых сложных тестов стала проверка безвахтенного режима, когда ледоколом управляли лишь с ходового мостика. «В процессе испытания подтверждены заложенные характеристики надежности, остановок и поломок не зарегистрировано. В течение 36 часов ледокол управлялся в безвахтенном режиме, показав хорошие маневренные качества»
Также экипаж и заводчане проверили все оборудование судна, в том числе, системы связи и радиолокации. В штатном режиме испытано якорное устройство при максимальных порывах ветра до 17 м/сек.
Сейчас ледокол готовят к государственным испытаниям.
«Илья Муромец» — первый ледокол проекта 21180, на котором винто-рулевые колонки закреплены вне корпуса с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет судну свободно двигаться носом, кормой и бортом.
Дизель-электрический «Илья Муромец» предназначен для ледокольного обеспечения, базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, а также буксирного обеспечения кораблей.
Судно заложили 23 апреля 2015 года. Спуск на воду состоялся 10 июня 2016 года. Передача ВМФ запланирована до конца 2017 года.
Первый этап ходовых испытаний завершился 31 августа.
Водоизмещение ледокола составляет 6 тысяч тонн при длине 84 метра и ширине 20 метров. Осадка — 7 метров. Экипаж — 32 человека. Автономность судна достигает 60 суток, а дальность хода — 12 тысяч миль. «Илья Муромец» сможет преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.
По словам представителей военного ведомства, «Илья Муромец», скорее всего, останется единственным ледоколом проекта 21180: пока у Минобороны РФ нет планов заказывать серию судов данного класса.
15.09.1715:22:03
15.09.1719:37:56