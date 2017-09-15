Завершились ходовые испытания ледокола «Илья Муромец»



Дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" (проект 21180)FlotProm, Никита Григорьев

Ледокол «Илья Муромец» вернулся на достроечную набережную «Адмиралтейских верфей» после завершения ходовых испытаний. Как сообщил официальный представитель ВМФ, испытания проходили с 25 августа в морских полигонах Финского залива и в акватории Балтийска.

Полностью выполнена программа посадок и взлетов вертолетов — как днем, так и ночью.

«Экипаж и представители завода проверили лебедку, отбуксировав судно такого же водоизмещения, как и сам „Илья Муромец“. Для этого ВМФ выделило судно „СС-750“. Кроме того, в рамках заводских и ходовых испытаний проведены замеры магнитного поля ледокола», — добавил вице-адмирал.

По его словам, одним из самых сложных тестов стала проверка безвахтенного режима, когда ледоколом управляли лишь с ходового мостика. «В процессе испытания подтверждены заложенные характеристики надежности, остановок и поломок не зарегистрировано. В течение 36 часов ледокол управлялся в безвахтенном режиме, показав хорошие маневренные качества»

Также экипаж и заводчане проверили все оборудование судна, в том числе, системы связи и радиолокации. В штатном режиме испытано якорное устройство при максимальных порывах ветра до 17 м/сек.

Сейчас ледокол готовят к государственным испытаниям.

«Илья Муромец» — первый ледокол проекта 21180, на котором винто-рулевые колонки закреплены вне корпуса с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет судну свободно двигаться носом, кормой и бортом.

Дизель-электрический «Илья Муромец» предназначен для ледокольного обеспечения, базирования и развертывания сил флота в ледовых условиях, а также буксирного обеспечения кораблей.

Судно заложили 23 апреля 2015 года. Спуск на воду состоялся 10 июня 2016 года . Передача ВМФ запланирована до конца 2017 года .

Первый этап ходовых испытаний завершился 31 августа .

Водоизмещение ледокола составляет 6 тысяч тонн при длине 84 метра и ширине 20 метров. Осадка — 7 метров. Экипаж — 32 человека. Автономность судна достигает 60 суток, а дальность хода — 12 тысяч миль. «Илья Муромец» сможет преодолевать лед толщиной до 1,5 метра.

По словам представителей военного ведомства, «Илья Муромец», скорее всего, останется единственным ледоколом проекта 21180: пока у Минобороны РФ нет планов заказывать серию судов данного класса.