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Авиация

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95142 предназначен предположительно для авиакомпании «Аэрофлот». Это уже 139-й взлетевший самолёт этого типа.

Даты первых полётов за 2017 год:

| 01. 95122 18.01.17 | 06. 95128 23.03.17 | 11. 95133 29.05.17 | 16. 95137 13.07.17 |

| 02. 95123 02.02.17 | 07. 95129 06.04.17 | 12. 95134 09.06.17 | 17. 95138 19.07.17 |

| 03. 95124 08.02.17 | 08. 95130 12.04.17 | 13. 95135 21.06.17 | 18. 95139 25.07.17 |

| 04. 95126 03.03.17 | 09. 95131 21.04.17 | 14. 95125 04.07.17 | 19. 95140 30.08.17 |

| 05. 95127 15.03.17 | 10. 95132 23.05.17 | 15. 95136 05.07.17 | 20. 95141 06.09.17 |

| 21. 95142 15.09.17 |

Даты первых полётов за 2016 год:

| 01. 95108 15.01.16 | 06. 95111 31.05.16 | 11. 95113 07.09.16 | 16. 95117 03.12.16 |

| 02. 95096 26.02.16 | 07. 95104 18.06.16 | 12. 95114 21.09.16 | 17. 95119 07.12.16 |

| 03. 95106 15.03.16 | 08. 95105 30.06.16 | 13. 95115 07.10.16 | 18. 95120 16.12.16 |

| 04. 95107 25.03.16 | 09. 95109 11.07.16 | 14. 95116 25.10.16 | 19. 95121 27.12.16 |

| 05. 95110 31.03.16 | 10. 95112 27.07.16 | 15. 95118 22.11.16 |

https://aviaforum.ru/threads/ssj-novosti-serijnogo-proizvodstva.29839/page-240#post-2098519

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, ГСС, Аэрофлот
  • SergeySeverny SergeySeverny
    15.09.1710:15:23

    УРАААА!!! пошли кучно!    

    #954284
    • Samboris Samboris
      15.09.1715:54:23

         

      #954398
    • Нет аватара Gagarin Ura
      15.09.1716:41:31

      Этот экземпляр построили для поставки в Иран?

      #954417
      • Нет аватара vlTepes
        15.09.1716:46:17

        Этот экземпляр построили для поставки в Иран?

        Только если Аэрофлот сделает там базовый аэропорт.

        Что вряд ли.

           

        #954419
        • Нет аватара Gagarin Ura
          15.09.1719:20:26

          Не ясно, в чем сарказм )? Вроде, раннее были упоминания в СМИ, что Иран изучает возможность приобретения большой партии российских пассажирских самолетов для свой национальной авиакомпании, после того как с него сняли санкции? И вроде, какая-то ирландская а/к с названием то ли СитиДжет, то ли Райанэйр, так же хотели разместить заказ на очень большую партию Суперджетов?

          Отредактировано: Gagarin Ura~19:22 15.09.17
          #954476
  • Андрей Валерьев Андрей Валерьев
    15.09.1710:17:29

    юбилейный 150-ый в этом году полетит или в следующем?

    пора, давно пора приступать к 120 местной версии со встроенным трапом!!! такой самолет очень нужен.

    Отредактировано: Андрей Валерьев~10:19 15.09.17
    #954285
    • Slava Slava
      15.09.1712:39:28

      …прочитал «со встроенным трампом»     В остальном согласен)

      #954334
      • Vovantro Vovantro
        15.09.1716:05:49

        …прочитал «со встроенным трампом»
           

        #954404
    • Нет аватара vlTepes
      15.09.1712:45:25

      пора, давно пора приступать к 120 местной версии со встроенным трапом!!! такой самолет очень нужен.

      Встроенный трап разрабатывается — будет как опция, скорее всего его будут заказывать иногда для VIP версий.

      120 местная версия нужна остро, согласен.

      Комбинация встроенного трапа и 120 мест — врядли встретится когда-нибудь.

      #954338
    • Akimich Akimich
      15.09.1716:54:39

      Если темп по три в месяц выдержат (а это вполне реально), то еще 10 поднимут. А то и 12, если в декабре аврал будет (как часто бывает).

      #954423
  • Нет аватара cheri
    15.09.1710:42:18

    Думаю будет 35-37 штук.

    Судя по всему проблему с комплектующими и двигателями как-то решили.

    #954294
    • Нет аватара vlTepes
      15.09.1712:59:17

      Судя по всему проблему с комплектующими и двигателями как-то решили.

      Каких-то острых проблем не было. Проблемы с поставками двигателей были в 2014 году, с тех пор много воды утекло. Были небольшие задержки по авионике из-за санкций — тоже решили.

      Сдерживающий для производства фактор — продажи.

      Сейчас строят в основном борта для Аэрофлота и ГТЛК.

      Этого хватит на этот год при темпе в 35 штук в год (рекорд 2014 года).

      Нужно срочно решать проблемы с выдачей сертификатов Росавиацией (признанием их в Европе и США) и сертификации в Китае. Иначе в 2018 году завод встанет.

      Отредактировано: vlTepes~12:59 15.09.17
      #954344
      • Нет аватара cheri
        15.09.1713:57:52

        А с движками значит не было проблем?

        Просто вопрос, почему их тогда перекидывали с одного борта на другой?

        #954365
        • Нет аватара vlTepes
          15.09.1713:59:20

          Просто вопрос, почему их тогда перекидывали с одного борта на другой?

          В 2014 — были.

          Сейчас — нет.

          #954366
  • Сергей Казаков Сергей Казаков
    15.09.1711:11:51

    В этом году взлетел уже 21 борт, а в 2016 году к этому времени взлетело только 11 бортов. Прогресс! Молодцы!

    #954310
  • Е.Юрий Е.Юрий
    15.09.1713:41:14

       В Добрый путь!

    #954358
  • Артём Переев Артём Переев
    15.09.1713:45:53

    А нас кстати есть не патриотически настроенные авиакомпании и покупают аналоги у иностранных компаний.

    Отредактировано: Артём Переев~13:46 15.09.17
    #954361
    • Нет аватара maz537
      15.09.1715:57:54

      S7 взяли то, что хотели и на что были деньги. Бизнес и ничего личного, давайте еще устроим по этому поводу плач Поклонской

      Отредактировано: maz537~16:47 15.09.17
      #954401
  • Нет аватара oldbold
    15.09.1714:04:03

    Суржику завсегда +    

    #954368
  • Сергей Dorian Сергей Dorian
    15.09.1718:41:39

    только читал обзор Газете ру. кажись, что Сухой оч далёк по качеству от западных аналогов всё равно, по опросам у него жуткая вибро и звукоизоляция, пассажиры сидящие около двигателей, ощущают ощутимые вибрации и бесплатный вибромассаж, очень маленькие и низкие иллюминаторы в салоне, мало места под ногами и кресла не рационально расположены, чтобы окупить проект нужно выпустить не меньше 300 самолётов, поэтому типо государство будет всё внимание больше сосредотачивать на куда более новом и потенциально успешном проекте МС-21 и доводить его до ума чтобы не было такой ситуации как с Сухим, а главный недостаток который называется у Сухого это очень долгие ожидания тех обслуживания и запчастей и в конце статьи говорится что вряд ли будет выпущено Сухих более 300 штук необходимых для коммерческой окупаемости проекта, в то время как Аэрофлот только в этом году закупит 35 иностранных судов и возможно Аэрофлот в добровольно-принудительном порядке принудят закупать Сухих и МС-21 для их дальнейшего лучшей коммерческого успеха, вот по видимо уже начали Аэрофлот принуждать))) но также говорилось что наиболее мощные мировые фирмы очень хорошо понимают что корпорация Иркут выпускает истребители и это её первый гражданский самолёт, в котором будут и должны исправляться разные недочёты и детские болезни и ни какая серьёзная компания первые 10-15 лет не будет закупать этот самолёт! поэтому думаю главное не сбавлять темпы, настроится на продолжение строительства подобных самолётов, а что самое главное уже начать разрабатывать замену Супер Джету на будущее, учитывая все ошибки и проблемы. кто там в курсе этой темы что как обстоит?

    еще обидно что новый широкофюзеляжный самолёт с Китайцами будут производить в Китае, а не у нас(( а нам достанется древний Ил-96-400М, который слишком огромен и больше бы как раз подошел для Китая…кто в курсе?! не уж то решили полностью отдать в Китай его производство?!

    #954456
    • Нет аватара vlTepes
      15.09.1718:45:49

      Сухой оч далёк по качеству от западных аналогов

      Действительно, западным аналогам (EMB,CRJ) до суржика как до звезд!

      #954459
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