На «Молочном комбинате «Пензенский» введен в эксплуатацию комплекс по производству мягких творогов

На «Молочном комбинате «Пензенский» (ГК «Дамате») завершен очередной этап масштабной модернизации: в августе состоялся запуск комплекса по производству мягких творогов методом ультрафильтрации.

«Молком» расширяет мощности по производству мягких творогов методом ультрафильтрации. В августе на предприятии был осуществлён запуск целого производственного комплекса: установлены новые емкости, позволяющие осуществить подготовку нескольких тонн продукта одновременно, установлена станция смешения в потоке Alfa Laval / PCM, а также линия производства творогов методом ультрафильтрации фирмы Alima Bis. Пусконаладочные работы осуществлялись зарубежными специалистами из Польши и Франции.

В настоящее время две линии позволяют перерабатывать до 1800 тонн молока-сырья в месяц. Установка и запуск нового оборудования позволит значительно расширить ассортимент продукции крупнейшего пензенского переработчика молока.

Общий объем инвестиций в «Молком» уже превысил 1,4 млрд рублей.

Первая линия фирмы Alima Bis была установлена на заводе в 2013 году. Ее запуск позволил использовать современный формат упаковки, производить асептический розлив продукции c привлечением минимального количества сотрудников: на линии работают всего два оператора.

Решение о приобретении и установке нового комплекса оборудования было принято в 2016 году в связи с ростом популярности мягких творогов среди покупателей и увеличением количества заказов на эту продукцию.

Модернизация старейшего в Пензе молочного завода была начата после его присоединения к ГК «Дамате». За несколько лет проделан внушительный объем работ, которые затронули все участки производства: от приемки сырого молока до организации доставки продукции в торговые точки. Цель модернизации — повышение качества продукции, расширение ассортимента и наращивание объемов переработки.