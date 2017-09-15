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Экспорт

Уралкуз поставил партию вагонных осей в Болгарию

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») отгрузил первую партию вагонных осей в адрес своего зарубежного партнера.

«Уралкуз» поставил первую партию осей для вагоностроительного завода, расположенного в городе Септември. Местный завод является самым большим предприятием в этом болгарском городе. На нем производят колёса для вагонов и ремонтируют пассажирские и грузовые вагоны, в том числе из-за границы.

В пресс-службе компании сообщают, что пока в Болгарию отправилась первая партия осей в количестве 400 штук. В целом, контракт предусматривает изготовление для болгарских партнеров более 1300 штамповок.

Вся экспортная штампованная продукция завода соответствует европейским стандартам качества, которые предъявляют жесткие требования к физико-механическим свойствам комплектующих для рельсового транспорта. Об этом свидетельствует сертификат Железнодорожного научно-исследовательского института Vyzkumny Ustav Zeleznicni в Чехии.

http://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=3&rr=1&ids=4134

Челябинская область, Мечел, Уралкуз, Болгария
  • Нет аватара Gagarin Ura
    15.09.1717:54:48

    Тележки БЕЗ колесных ОСЕЙ для 100% низкопольных вагонов трамваев научились самостоятельно проектировать и строить. Пример тому — инновационные российские тележки БЕЗ колесных ОСЕЙ для 100% низкопольных вагонов трамваев, разработанные Уральским конструкторским бюро вагоностроения (УКБВ), серийный выпуск которых успешно освоил Уралтрансмаш — дочерние предприятия НПК Уралвагонзавод (входит в государственную корпорацию (ГК) Ростех). УКБВ был получен патент на ИЗОБРЕТЕНИЕ (не путать с полезной моделью).

    Что теперь мешает разработать инновационные тележки БЕЗ колесных ОСЕЙ для низкопольных вагонов городских и пригородных электропоездов, пассажирских поездов дальнего следования и грузовых вагонов — следующий этап эволюционного развития рельсового транспорта, главными целями которого являются увеличение экономической эффективности и повышение грузоподъемности подвижного состава за счет снижения его массы без увеличения осевой нагрузки на верхнее строение пути?

    Отредактировано: Gagarin Ura~18:28 15.09.17
    #954441
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