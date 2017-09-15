Уралкуз поставил партию вагонных осей в Болгарию

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») отгрузил первую партию вагонных осей в адрес своего зарубежного партнера.

«Уралкуз» поставил первую партию осей для вагоностроительного завода, расположенного в городе Септември. Местный завод является самым большим предприятием в этом болгарском городе. На нем производят колёса для вагонов и ремонтируют пассажирские и грузовые вагоны, в том числе из-за границы.

В пресс-службе компании сообщают, что пока в Болгарию отправилась первая партия осей в количестве 400 штук. В целом, контракт предусматривает изготовление для болгарских партнеров более 1300 штамповок.

Вся экспортная штампованная продукция завода соответствует европейским стандартам качества, которые предъявляют жесткие требования к физико-механическим свойствам комплектующих для рельсового транспорта. Об этом свидетельствует сертификат Железнодорожного научно-исследовательского института Vyzkumny Ustav Zeleznicni в Чехии.