На заводе «Казаньоргсинтез» открыли новое производство гипохлорита натрия электролизным способом из пищевой соли.

Производство гипохлорита натрия, который не наносит вреда окружающей среде, актуализировалось с переходом цеха ОСиВК на новую технологию обеззараживания фильтрованной воды. Прежде для обеззараживания воды использовали хлор, который относится к высокоопасным веществам (2-й класс опасности). Использование сильнодействующего ядовитого вещества превращало водоочистные станции в опасные промышленные объекты.

При использовании гипохлорита натрия вместо высокоопасного вещества исключены ситуации, связанные с угрозой выброса хлора. Кроме того, дозирование гипохлорита натрия для процесса обеззараживания идет полностью в автоматизированном режиме, исключая влияние «человеческого фактора».