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Производство

На заводе «Казаньоргсинтез» открыли новое производство гипохлорита натрия

На заводе «Казаньоргсинтез» открыли новое производство гипохлорита натрия электролизным способом из пищевой соли.

Производство гипохлорита натрия, который не наносит вреда окружающей среде, актуализировалось с переходом цеха ОСиВК на новую технологию обеззараживания фильтрованной воды. Прежде для обеззараживания воды использовали хлор, который относится к высокоопасным веществам (2-й класс опасности). Использование сильнодействующего ядовитого вещества превращало водоочистные станции в опасные промышленные объекты.

При использовании гипохлорита натрия вместо высокоопасного вещества исключены ситуации, связанные с угрозой выброса хлора. Кроме того, дозирование гипохлорита натрия для процесса обеззараживания идет полностью в автоматизированном режиме, исключая влияние «человеческого фактора».

https://www.kazanorgsintez.ru/news/novoe-proizvodstvo/

Казаньоргсинтез, Татарстан
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