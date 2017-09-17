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Транспорт и логистика

«Почта России» получила партию из 675 автомобилей отечественного производства

Эти машины были сделаны на заводе в Татарстане специально под нужды российской компании.

Российское предприятие Ford Sollers в субботу передала «Почте России» первые 675 специально сконструированных для национального почтового оператора автомобилей Ford Transit, 25 из которых будут работать в татарстанском филиале «Почты России» — управлении «Татарстан почтасы».

На заводе целенаправленно подогнали параметры машины под нужды компании.

По информации «Почты России», автопарк почтового оператора активно модернизируется уже несколько лет. В 2015-2016 годах было закуплено около 5 тысяч новых машин, обновлено почти 30% транспорта. В текущем году основной фокус сделан на обновление автопарка в регионах — в общей сложности в 2017 году планируется приобрести свыше 2,5 тысячи автомобилей, обновив более 15% парка. Значительную часть приобретенных автомобилей составляют грузовые фургоны. В частности, в рамках программы «Почты России» по обновлению автопарка в этом году в города-миллионники поступят 675 фургонов марки Ford (в том числе 36 единиц для филиала в Татарстане), выбранных в рамках конкурсной закупочной процедуры и усовершенствованных с учетом почтовых требований.

https://ria.ru/economy/20170916/1504906077.html

Татарстан, Почта России, автотранспорт
  • Нет аватара ivania
    17.09.1713:46:18

    Правильнее было бы написать автомобилей, собранных в России

    #954918
    • slaviros slaviros
      17.09.1715:12:03

      Почему «собранных»? Локализация двигателя Ford на российском заводе составила 78%

      Это именно «сделаны».

      #954937
      • Нет аватара Zemos
        17.09.1715:31:52

        В продукции высокотехнологичной важнее где она изобретена, там маржа крупная. Импортную технику у нас именно собирают с разным процентом локализации, а вот нашу в основном и разрабатывают и собирают, разный взнос.

        #954940
      • Нет аватара Zemos
        17.09.1715:37:32

        «В России выпускается проверенный временем бензиновый атмосферный 4-цилиндровый двигатель серии Duratec объемом 1,6 л в различных вариантах форсировки. Двигателями Duratec мощностью 85-125 л.с. комплектуются компактные хетчбэки и седаны Ford Fiesta, компактный кроссовер EcoSport, а также бестселлер Ford в России — модель Ford Focus, чьи продажи, несмотря на тенденцию сокращения С-сегмента, за 2016 год увеличились на 8%, а по итогам первого полугодия 2017 г. — на 21%. В конце июня 2017 года на заводе был собран юбилейный 30-тысячный двигатель."

        А для Транзита двигателей в России не собирают

        #954941
        • slaviros slaviros
          17.09.1716:14:40

          Здесь да, ошибся.Но, я думаю,со временем, локализуют и для Транзита — если будет достаточный спрос на машины. Видимо, пока просто не выгодно.

          «Проект локализации для компании Ford Sollers является одним из приоритетных направлений. На конец 2014 года уровень локализации совместного предприятия составил 40%. К 2018 году, согласно постановлению № 166 Правительства РФ, мы достигнем уровня 60%. Но компания не ограничивает себя данными обязательствами и готова увеличивать этот уровень настолько, насколько будет экономически целесообразно исходя из наличия технологий, инвестиций и объемов."

          Алабуга.Ford Sollers

          Отредактировано: slaviros~16:25 17.09.17
          #954950
      • asskassk100 . asskassk100 .
        17.09.1717:44:57

        Локализация двигателя Ford на российском заводе составила 78%

        Локализация двигателя это сборка из импортных деталек или производство 78% этих деталек у нас начиная с литья болванок?

        #954974
  • Нет аватара Maggey
    17.09.1714:25:28

    Надо было покупать ГАЗ Next.

    #954927
    • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
      17.09.1714:48:00

      в том то и дело чито если «павильно» покупать только то что наше — приведет к тому что было уже по принципу «и так купят куда они денутся»

      #954931
      • Виктор Качурак Виктор Качурак
        17.09.1716:01:34

        Согласен, здоровая конкуренция не повредит! А ГаЗон NEXT, я думаю, итак найдет своего покупателя!

        #954947
        • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
          17.09.1717:32:35

          ну газон некст думаю от этого не обеднеет ибо глядя на то количество этих самых машин которое появилось в одной Москве. у производителя есть кому продавать

          #954971
    • slaviros slaviros
      17.09.1716:27:13

      Закупка — тендерная. Видимо, Sollers предложила лучшие условия.

      Отредактировано: slaviros~16:29 17.09.17
      #954953
  • bigpotap bigpotap
    17.09.1719:08:35

    Конкуренция — конкуренцией, а покупать государственным компаниям надо полностью отечественное! Я так считаю!

    А «частник» уж сам пусть решает что покупать, полностью свое, частичное свое, или полностью импортное!

    В данном случае, государству нужно поддерживать в первую очередь отечественные компании!

    #954981
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