«Почта России» получила партию из 675 автомобилей отечественного производства

Эти машины были сделаны на заводе в Татарстане специально под нужды российской компании.

Российское предприятие Ford Sollers в субботу передала «Почте России» первые 675 специально сконструированных для национального почтового оператора автомобилей Ford Transit, 25 из которых будут работать в татарстанском филиале «Почты России» — управлении «Татарстан почтасы».

На заводе целенаправленно подогнали параметры машины под нужды компании.

По информации «Почты России», автопарк почтового оператора активно модернизируется уже несколько лет. В 2015-2016 годах было закуплено около 5 тысяч новых машин, обновлено почти 30% транспорта. В текущем году основной фокус сделан на обновление автопарка в регионах — в общей сложности в 2017 году планируется приобрести свыше 2,5 тысячи автомобилей, обновив более 15% парка. Значительную часть приобретенных автомобилей составляют грузовые фургоны. В частности, в рамках программы «Почты России» по обновлению автопарка в этом году в города-миллионники поступят 675 фургонов марки Ford (в том числе 36 единиц для филиала в Татарстане), выбранных в рамках конкурсной закупочной процедуры и усовершенствованных с учетом почтовых требований.