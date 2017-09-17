В ОАО «Мордовиягосплем» методом трансплантации эмбрионов получены собственные бычки

По результатам анализа линейной принадлежности маточного стада республики Мордовия, основанного на оценке коров-первотелок в ряде сельскохозяйственных предприятий, в 2016 году закуплены эмбрионы крупного рогатого скота голштинской породы линии Рефлекшн Соверинг. Данные эмбрионы были пересажены коровам-реципиентам уже непосредственно на базе предприятия, где было сформировано собственное маточное стадо.

В результате проделанной работы в 2017 году получены 4 бычка-трансплантанта с высокими генетическими характеристиками: наивысшая продуктивность женских предков составляет от 10 460 кг до 13 911 кг молока при содержании жира от 3,80% до 5,02% и белка от 3,12% до 3,71%.

В настоящее время от полученных бычков отобран биологический материал для получения генетических паспортов.

Чтобы идти в ногу с современной мировой племенной работой ОАО «Мордовиягосплем» совместно со специалистами ООО «Мой Ген» (г. Москва) провели исследование всех живых быков республиканского предприятия с целью оформления геномного паспорта. Данная методика стала доступна с 2017 г. и позволяет получить информацию о носительстве 38 самых распространенных генетических заболеваний молочного скота, комплексно оценить белковый состав молока, получив максимально полную информацию о генах молока, кодирующих альфа-, бета- и гамма-казеин, а также бета-лактоглобулин и лактоферин. Помимо этого, в генетический паспорт животного входит SNP-профиль для подтверждения происхождения животного, сформированный с учетом рекомендаций ISAG по подтверждению происхождения с использованием SNP.

По результатам работы получены геномные паспорта, по которым признано отсутствие носительства генетических аномалий, что позволяет использовать генетический материал, полученный от быков ОАО «Мордовиягосплем», без ограничений.