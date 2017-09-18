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Транспорт и логистика

По улицам Самары начали курсировать новые трехсекционные трамваи

В субботу, 16 сентября ,десять новых трехсекционных трамваев, выпущенные муниципальной организацией «Трамвайно-троллейбусное управление», совершили свои первые поездки по улицам Самары. Трамваи были произведены еще к 25 июля этого года в преддверии Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году. Низкопольные трамваи, имеющие каждый по шесть-семь вагонов, вмещают около трехсот пассажиров и незаменимы для людей с ограниченными возможностями. Новый транспорт теперь курсирует по пятому и двадцать второму маршрутах, а вскоре они будут ездить между Площадью Урицкого и строящемуся стадиону «Самара-Арена». Трамваи делают шесть остановок.

https://vistanews.ru/economics/transport/174274

Самара, трамвай
  • Нет аватара Ermine
    18.09.1702:32:16

    Низкопольные трамваи, имеющие каждый по шесть-семь вагонов

    А такое с трамваями бывает? Т. е. такая мега-сцепка из трёхсекционных вагонов, а остановки длинною с вокзальный перрон?    

    Может 6-7 дверей, а не вагонов?

    #955113
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      18.09.1706:10:45

      В начале 80-х во Владивостоке трёхвагонные рижане были в порядке вещей. А сейчас осталась единственная линия, по которой кое-как ползают всё те же рижане -- оказались попрочнее усть-катавцев. А в посте скорее всего имеются в виду составы из сочленённых секций, то есть три трёх-секционных вагона.

      Отредактировано: Andrey Tupkalo~06:12 18.09.17
      #955134
  • Нет аватара raskraska012
    18.09.1707:32:53

    Трава на газоне скошена … значит жизнь в России меняется к лучшему.

    #955147
  • Нет аватара Maggey
    18.09.1709:23:31

    По мне трамваи это на сегодняшний день полный отстой я бы их вообще убрал. Эти жутки рельсы и провода висящие все портят. Тоже самое и строллейбусами.

    #955194
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