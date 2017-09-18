По улицам Самары начали курсировать новые трехсекционные трамваи

В субботу, 16 сентября ,десять новых трехсекционных трамваев, выпущенные муниципальной организацией «Трамвайно-троллейбусное управление», совершили свои первые поездки по улицам Самары. Трамваи были произведены еще к 25 июля этого года в преддверии Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2018 году. Низкопольные трамваи, имеющие каждый по шесть-семь вагонов, вмещают около трехсот пассажиров и незаменимы для людей с ограниченными возможностями. Новый транспорт теперь курсирует по пятому и двадцать второму маршрутах, а вскоре они будут ездить между Площадью Урицкого и строящемуся стадиону «Самара-Арена». Трамваи делают шесть остановок.