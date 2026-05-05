В Самару поступили все вагоны трамваев «Львенок»
В Самару поступили все вагоны трамваев «Львенок». Контракт выполнили в полном объеме. Последние из «прайда» «Львята» сейчас проходят предварительную подготовку и обкатку на линиях, работе с новой техникой обучаются вагоновожатые. За 2025 год и четыре месяца 2026 года в город поступили 74 современных трамвая — 71 «Львенок» и три «Витязя».
В планах — капитально отремонтировать вагоны, которые много лет стоят в депо и не эксплуатируются, и изношенные участки путей.
Фото: max.ru/club_ivan_noskov
