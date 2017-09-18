Третий фрегат проекта 11661Э отправлен во Вьетнам

В середине сентября началась транспортировка во Вьетнам третьего фрегата проекта 11661Э.

Корабль с заводским № 956 заложен на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького 24 сентября 2013 года, а 27 апреля 2016 года был спущен на воду. В августе — сентябре 2016 года фрегат по внутренним водным путям перешёл из Зеленодольска в Новороссийск, где успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания.

Проект корабля разработан ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро». Фрегат предназначен для уничтожения воздушных, надводных и подводных целей, артиллерийской поддержки сухопутных сил, охраны конвоев, постановки минных заграждений, а также для борьбы с пиратством.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2200 т.

Главные размерения: длина — 102.4 м, ширина — 14.4 м, осадка — 5.6 м.

Максимальная скорость хода: 28 узлов

Дальность плавания: 4000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 84 человека

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э»

2х2 533 мм торпедных аппарата

1 боевой модуль ЗРАК «Пальма»

одна 76-мм АУ АК-176М

2х6 30-мм АУ АК-630М

1 вертолёт Ка-28

Транспортировку фрегата из Новороссийска в Камрань выполняет судно-док «ROLLDOCK STAR».