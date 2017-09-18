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Экспорт

Третий фрегат проекта 11661Э отправлен во Вьетнам

В середине сентября началась транспортировка во Вьетнам третьего фрегата проекта 11661Э.

Корабль с заводским № 956 заложен на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького 24 сентября 2013 года, а 27 апреля 2016 года был спущен на воду. В августе — сентябре 2016 года фрегат по внутренним водным путям перешёл из Зеленодольска в Новороссийск, где успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания.

Проект корабля разработан ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро». Фрегат предназначен для уничтожения воздушных, надводных и подводных целей, артиллерийской поддержки сухопутных сил, охраны конвоев, постановки минных заграждений, а также для борьбы с пиратством.

Технические характеристики:

Водоизмещение: 2200 т.

Главные размерения: длина — 102.4 м, ширина — 14.4 м, осадка — 5.6 м.

Максимальная скорость хода: 28 узлов

Дальность плавания: 4000 миль

Автономность: 20 суток

Экипаж: 84 человека

Вооружение:

2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э»

2х2 533 мм торпедных аппарата

1 боевой модуль ЗРАК «Пальма»

одна 76-мм АУ АК-176М

2х6 30-мм АУ АК-630М

1 вертолёт Ка-28

Транспортировку фрегата из Новороссийска в Камрань выполняет судно-док «ROLLDOCK STAR».


Зеленодольский судостроительный завод, фрегат, 11661, Вьетнам
  • Александр Ермаков
    18.09.1710:06:43

    Главные размерения: длина — 102.4 м, ширина — 14.4 м, осадка — 5.6 м.

    Транспортировку фрегата из Новороссийска в Камрань выполняет судно-док «ROLLDOCK STAR».

    Блин, кто подскажет, какие размерения у этого Стара? И через куда он пролезет?

    Отредактировано: Александр Ермаков~10:08 18.09.17
    #955209
    • A_SEVER A_SEVER
      18.09.1710:14:48

      Все построенные у нас для ВМС Вьетнама корабли «уехали» к заказчику в судах-доках.

      #955217
      • Александр Ермаков
        18.09.1710:59:55

        Я понимаю. Но какое же здоровенное быдло этот судо-док. И как он пролазит через Проливы и Суэц. Могу пририфмовать, но воздержусь.

        #955243
        • A_SEVER A_SEVER
          18.09.1711:17:59

          Но какое же здоровенное быдло этот судо-док.
          На самом деле это маленькое!     Вот действительно здоровенное:

          #955252
  • Вова-Н Вова-Н
    18.09.1710:17:29

    Может не фрегат, а корвет?

    Уж как-то он маловат для фрегата. Или это только в вьетнамской классификации он фрегатом числится?

    #955219
    • A_SEVER A_SEVER
      18.09.1710:20:27

      Может не фрегат, а корвет?
      Может Вьетнам сам решит, как ему классифицировать свои корабли?    
      Или это только в вьетнамской классификации он фрегатом числится?
      Когда-то корабли проекта 11661 хотела купить Индия, там они тоже были бы фрегатами.

      Отредактировано: A_SEVER~10:24 18.09.17
      #955221
      • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
        18.09.1710:21:56

        Вова просто видимо ничего не слышал про иранские эсминцы    

        #955222
    • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
      18.09.1710:24:32

      Еще не такие причуды с классификацией бывают    

      Вот это эсминец (правда иранский, а не вьетнамский)

      водоизмещение 1500 тонн    

      #955225
      • Вова-Н Вова-Н
        18.09.1710:39:23

        И наш Лидер в 17 т.т. для сравнения    

        Я вкурсе что в каждой стране свои правила классификации. Потому и спрашивая сказал, что наверное это по вьетнамской классификации он фрегат.

        Кстати в Ю.Кореи тоже лет 10 назад строили эсминцы водоизмещением где-то около 4 т.т. А корветы у них и вовсе меньше тысячи.

        Если не ошибаюсь, то у Индонезии или Таиланда есть авианосец меньше 20 т.т.

        #955227
        • A_SEVER A_SEVER
          18.09.1710:46:25

          наверное это по вьетнамской классификации он фрегат
          Раз Вьетнам считает их фрегатами, то и все остальные так считают.

          Кстати, Зеленодольское ПКБ тоже считает корабли проекта 11661Э фрегатами.

          #955233
        • d-tatarinov.livejournal.com d-tatarinov
          18.09.1710:50:24

          И наш Лидер в 17 т.т. для сравнения

          Этот еще и на бумаге-то не очень существует, а вот Замволт с его 14,5 килотонн вполе есть в железе    

          Потому и спрашивая сказал, что наверное это по вьетнамской классификации он фрегат.

          Ну вообще-то ударные корабли водоизмещением 1,5-2 килотонны принято классифицировать, как легкие фрегаты. Так чта вьетнамцы тут в мировом тренде. Это у нас свои тараканы в голове и мы проект 20380/5 классифицируем как корвет, хотя на западе эти корветы-переростки классифицируются именно как фрегаты и никак иначе     Ну, а у иранцев соответственно свои тараканы в голове    

          #955237
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