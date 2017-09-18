Третий фрегат проекта 11661Э отправлен во Вьетнам
В середине сентября началась транспортировка во Вьетнам третьего фрегата проекта 11661Э.
Корабль с заводским № 956 заложен на Зеленодольском заводе им. А.М. Горького 24 сентября 2013 года, а 27 апреля 2016 года был спущен на воду. В августе — сентябре 2016 года фрегат по внутренним водным путям перешёл из Зеленодольска в Новороссийск, где успешно прошёл заводские ходовые и государственные испытания.
Проект корабля разработан ОАО «Зеленодольское Проектно-Конструкторское Бюро». Фрегат предназначен для уничтожения воздушных, надводных и подводных целей, артиллерийской поддержки сухопутных сил, охраны конвоев, постановки минных заграждений, а также для борьбы с пиратством.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 2200 т.
Главные размерения: длина — 102.4 м, ширина — 14.4 м, осадка — 5.6 м.
Максимальная скорость хода: 28 узлов
Дальность плавания: 4000 миль
Автономность: 20 суток
Экипаж: 84 человека
Вооружение:
2х4 ПУ ПКРК «Уран-Э»
2х2 533 мм торпедных аппарата
1 боевой модуль ЗРАК «Пальма»
одна 76-мм АУ АК-176М
2х6 30-мм АУ АК-630М
1 вертолёт Ка-28
Транспортировку фрегата из Новороссийска в Камрань выполняет судно-док «ROLLDOCK STAR».
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