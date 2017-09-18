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Производство

В Тюменской области началось производство удобрений из сапропеля

Компания ООО «Тюменьнедропользование» запустила новый масштабный инвестиционный проект по добыче озерного ила (сапропеля) с годовым объемом 24 тыс. тонн. На основе получаемого сырья, компания начинает производство удобрений, почвообразователей, грунтов, позволяющих повышать плодородие почвы, восстанавливать истощенные почвы, значительно увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур. На данный момент уже действует упаковочная линия по тарировке продукции от 2,5 до 1000 килограмм. На организацию запуска первого этапа проекта ушло 2 года с общим объемом инвестиций 86,7 млн руб., создано более 30 новых рабочих мест.

http://www.tyumen-region.ru/news/investment/6990/

Тюменская область, производство, сельское хозяйство
  • чебурашка1974 чебурашка1974
    18.09.1712:32:25

    Молодцы! Побольше таких проектов. Деньги можно делать прямо из ила!

             

    #955293
    • Александр Скориков
      18.09.1712:58:39

      помню, в советское время сапропель был лозунгом дня, обещали поднять урожайность до мериканских высот, потом, правда, все затихло…

      #955309
      • NOMAD ** NOMAD **
        18.09.1717:08:12

        Прошло всего 45 лет после первой публикации. Я делал доклад на эту тему в 9-м классе. Сапропель это не только удобрение почв. Это и кормовые добавки, фармакология и прочая и прочая. Труднее всего было найти цитату Л.И.Брежнева на эту тему. Пришлось сочинить свою. Лёня в то время был «наше всё».

        Отредактировано: NOMAD **~17:13 18.09.17
        #955430
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