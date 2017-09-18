В Тюменской области началось производство удобрений из сапропеля

Компания ООО «Тюменьнедропользование» запустила новый масштабный инвестиционный проект по добыче озерного ила (сапропеля) с годовым объемом 24 тыс. тонн. На основе получаемого сырья, компания начинает производство удобрений, почвообразователей, грунтов, позволяющих повышать плодородие почвы, восстанавливать истощенные почвы, значительно увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур. На данный момент уже действует упаковочная линия по тарировке продукции от 2,5 до 1000 килограмм. На организацию запуска первого этапа проекта ушло 2 года с общим объемом инвестиций 86,7 млн руб., создано более 30 новых рабочих мест.