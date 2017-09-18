Экспортная отгрузка угля Кандалакшского морпорта с начала года выросла почти в 3 раза

Экспортная отгрузка угля Кандалакшского морского торгового порта (Мурманская обл., входит в Группу компаний ТАЛТЭК — Талдинская топливно-энергетическая компания ) с начала 2017 года составила более 1 млн тонн, что почти в 3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба ГК ТАЛТЭК.

В целом, с начала года порт обработал 38 судов и более 14 тыс. полувагонов. Увеличение объемов, как отметили в Группе компаний, обусловлено положительной динамикой производственных показателей угледобывающих предприятий ГК ТАЛТЭК, увеличением экспортных продаж угля в Северо-Западном направлении и оптимизацией логистических цепочек. Кандалакшский морской торговый порт — международный универсальный сухогрузный терминал, расположенный на восточном побережье Кандалакшского залива Белого моря в черте города Кандалакша Мурманской области. КМТП является одним из трех крупнейших портов на Севере европейской части России. С 2007 года входит в состав Группы компаний ТАЛТЭК.Основную долю грузов в настоящее время составляет каменный уголь энергетических марок ТАЛТЭК. Стивидорная компания в большей части работает с экспортным направлением в страны Европы и Северной Африки. Также одним из важнейших направлений деятельности терминала является перевалка генеральных грузов Арктического направления.