«Красный котельщик» отгрузил для ТЭС во Вьетнаме уникальное оборудование

ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (входит в состав компании «Силовые машины») отгрузило для ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме уникальное оборудование.

16 сентября завод отгрузил деаэратор длиной 32 метра, диаметром 5 метров и объемом 400 кубометров. Это оборудование для энергоблока ТЭС «Лонг Фу-1» мощностью 600 МВт.

Деаэратор без деаэрационной колонки — первый в истории «Красного котельщика». Такая конструктивная особенность позволяет существенно уменьшить затраты на монтаж оборудования и прием его в эксплуатацию. Это — также первый опыт, когда отгрузка оборудования осуществлена в собранном виде: ранее предприятие изготавливало деаэраторы меньших размеров, которые поставлялись исключительно частями.

Из таганрогского порта деаэратор отправят океанским судном в порт Хо Ши Мин во Вьетнаме, затем — на ТЭС «Лонг Фу-1». Длина морского перехода составит 5840 морских миль (10817 км). Транзитный срок — 50 суток.

Контракт на строительство тепловой электростанции общей мощностью 1200 МВт был заключен между вьетнамской компанией Petrovietnam и международным консорциумом «PM-PTSC» в составе с «Силовыми машинами», выступающими лидером консорциума, и Petrovietnam Technical Services Corporation (Вьетнам) в декабре 2014 года. Для «Силовых машин» «Лонг Фу-1» — первая ТЭС, сооружаемая под ключ за рубежом.