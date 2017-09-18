Экспорт российского зерна с начала 2017/18 маркетингового года вырос на 19%

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Согласно оперативным данным ФТС России, по состоянию на 13 сентября с начала 2017/18 МГ объем экспорта российского зерна составил 8,891 млн. тонн, сообщила 18 сентября пресс-служба Минсельхоза РФ.

Как уточняется в сообщении, 6,711 млн. тонн из указанного объема составила пшеница, 1,573 млн. тонн — ячмень, 554 тыс. тонн — кукуруза.

«Темпы экспорта на отчетную дату на 19,3% превышали прошлогодние — за соответствующий период 2016/17 МГ из РФ было экспортировано 7,453 млн. тонн зерна. При этом показатель отгрузок пшеницы на 6,3% превышает результат на 13 сентября 2016 г., ячменя — в 1,6 раза, кукурузы — в 5,9 раза», — отметили в пресс-службе.