Лаос, Колумбия, Венесуэла и Мексика начали закупать российское зерно

Закупку российского зерна начали такие страны, как Лаос, Колумбия и Мексика — ранее эти страны импорт зерновых из России не осуществляли.

«Открываются новые рынки, такие, как Лаос, который ранее не закупал… Допустим, Колумбия, которая никогда не покупала, начала покупать. Венесуэла — понятно, в силу обстоятельств с Соединенными Штатами, которые присутствовали — то же самое. Мексика стала закупать, и отправили около 300 тысяч тонн зерна уже в Мексику», — сообщил представитель Россельхознадзора.

Венесуэла согласно договору закупит 600 тыс. тонн российского зерна — около половины потеребностей страны в импорте зерновых. Первое судно с зерном вышло из Новороссийского порта 9 августа.

Комментируя качество урожая пшеницы в 2017 году, представитель Россельхознадзора отметил, что доля пшеницы 3-го класса в общем объеме будет выше, чем в прошлом году — около 25% против 22%. В целом доля продовольственной пшеницы составит 65-68%.

«Урожай хороший, этому надо радоваться, и нужно, чтобы это было системно, каждый год. Тогда рынки сбыта будут завоевываться, потому что рынки сбыта завоевываются хорошим качеством. Во многих странах, в США, Канаде, Австралии, только государство контролирует качество», — подчеркнул он.