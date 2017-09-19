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Экспорт

Лаос, Колумбия, Венесуэла и Мексика начали закупать российское зерно

Закупку российского зерна начали такие страны, как Лаос, Колумбия и Мексика — ранее эти страны импорт зерновых из России не осуществляли.

«Открываются новые рынки, такие, как Лаос, который ранее не закупал… Допустим, Колумбия, которая никогда не покупала, начала покупать. Венесуэла — понятно, в силу обстоятельств с Соединенными Штатами, которые присутствовали — то же самое. Мексика стала закупать, и отправили около 300 тысяч тонн зерна уже в Мексику», — сообщил представитель Россельхознадзора.

Венесуэла согласно договору закупит 600 тыс. тонн российского зерна — около половины потеребностей страны в импорте зерновых. Первое судно с зерном вышло из Новороссийского порта 9 августа.

Комментируя качество урожая пшеницы в 2017 году, представитель Россельхознадзора отметил, что доля пшеницы 3-го класса в общем объеме будет выше, чем в прошлом году — около 25% против 22%. В целом доля продовольственной пшеницы составит 65-68%.

«Урожай хороший, этому надо радоваться, и нужно, чтобы это было системно, каждый год. Тогда рынки сбыта будут завоевываться, потому что рынки сбыта завоевываются хорошим качеством. Во многих странах, в США, Канаде, Австралии, только государство контролирует качество», — подчеркнул он.

http://www.pnp.ru/economics/otkryvayutsya-novye-rynki-meksika-kolumbiya-i-laos-vpervye-zakupili-rossiyskoe-zerno.html

сельское хозяйство , растениеводство , экспорт
  • Nyorre Nyorre
    19.09.1712:20:34

    Как несложно посчитать, каждые 300 тыс тонн ~ 50 млн $.

    Надеюсь, от Венесуэлы хоть бартер танкерами с нефтью придет.

    Чтобы опять списывать не пришлось.    

    #955682
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      19.09.1712:26:28

      Скорей всего бартер. В 2016 году не договорились именно из-за оплаты. В мае этого года о чём-то договорились.

      Кроме нефти, Венесуэла готова поставлять в Россию цитрусовые, ананасы, бананы, манго, авокадо, а также какао-бобы и кофе. В 2016 году обе страны уже серьезно нарастили товарооборот — сразу на 40%. Причем импорт из Венесуэлы в Россию вырос в 10 раз.

       https://vz.ru/economy/2017/5/19/870935.html 

      #955684
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