Автодорожный арочный пролет Крымского моста снят со стапеля на керченской технологической площадке, где в течение года велась его сборка. С помощью элементов тяг и толкающих устройств конструкцию весом более 5 тысяч тонн передвигают горизонтально на расстояние почти 140 метров. Это происходит в рамках подготовки к будущей морской операции, которая намечена на конец сентября — октябрь с учетом погодных условий.

«Передвижка» выполняется постепенно, в дневное и ночное время, с технологическими перерывами. Арка двигается к месту погрузки на плавучие опоры, которые впоследствии перевезут ее к фарватерным опорам моста через Керченский пролив.

Автодорожная арка состоит из почти 200 крупных элементов (блоки ортотропных плит, арочные своды). Для сборки было выполнено 4,5 км стыковых швов первой категории, закручено 175 тысяч штук (или 110 тонн) высокопрочных болтов. Конструктив покрыт антикоррозийной защитой в три слоя, для чего потребовалось более 46 тысяч литров краски сигнально белого цвета.

«Автодорожный арочный пролет — как натянутый лук, где свод поддерживает нижнюю часть гибкими подвесками, — рассказал главный инженер ФКУ Упрдор „Тамань“ Росавтодора Юрий Сафонов. — При этом подвески еще не натянуты на 100%. Они примут на себя полную нагрузку уже после того, как арку установят в проектное положение, на опоры. Во время будущей транспортировки арочный пролет будет сохранять свою форму за счет специальных вспомогательных сооружений».

Пролетное строение двигается по выкаточным пирсам на «салазках» — это металлоконструкции с полированным листом понизу. Вдоль каждого из двух пирсов протянуты по две тяговые «нитки», в конце — домкраты. По пути движения «салазок» подкладываются специальные скользящие «клетки», которые обеспечивают минимальный коэффициент трения.

Когда арочный пролет будет передвинут до конца пирсов, его переместят на вспомогательные опоры для последующих операций по подготовке к погрузке на плавучие опоры.

Параллельно продолжается подготовка к морской операции самих плавучих опор. Автодорожная арка идентична железнодорожного арочному пролету по высоте, но шире на 10 метров по затяжке (нижняя часть) и в замке (верхняя часть), а также в момент перевозки длиннее на 3 метра и легче примерно на 500 тонн. Поэтому специалисты ведут необходимое переоборудование надстройки плавопор.

К подъему арки готовятся и фарватерные опоры. На автодорожной части опор уже смонтированы ригели. Это мощные конструкции длиной 33 метра и весом более 400 тонн, которые объединяют стойки опор и равномерно распределяет нагрузку от арочного пролета. Строители готовят рабочие площадки, на которых устанавливается грузоподъемное оборудование.