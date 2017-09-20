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Экспорт

Россия побеждает в мировой «зерновой войне»

Для России 2017 год может стать рекордным по объемам собранного зерна. Аналитическое агентство «Совэкон» оценивает урожай, на который могут рассчитывать отечественные аграрии, в 133 миллиона тонн. Хозяйственный успех усиливает позиции Москвы в мировом раскладе: Россия занимает новые рынки и уже зарабатывает на продаже зерновых больше, чем на экспорте вооружений.

Зерно усиливает позиции России.

Под впечатлением от возросших возможностей России Египет отказался от закупок украинской пшеницы, уступающей российской и по качеству, и по цене. «Фрахт из российских портов дешевле. Это влияет на экспорт любых видов зерновой продукции, будь то ячмень, рожь, пшеница», — рассказал гендиректор аналитического агентства «ПроЗерно» Владимир Петриченко.

География зерновых поставок определяется глобальной тенденцией XXI столетия: ростом населения в развивающихся странах. Египет, на рынке которого смогла закрепиться Россия, — как раз из этого числа. В 2010 году повышение цен на зерно, в том числе российское, стало одним из факторов, приведших к свержению президента Мубарака. Логика такова: чем больше жителей на Ближнем Востоке, тем важнее обеспечить их продуктом первой необходимости — хлебом.

На Дальнем Востоке, считающемся одним из локомотивов мирового экономического роста, вопрос стоит иначе. Улучшение качества жизни в Китае, Индии, других странах Юго-Восточной Азии стимулировало интерес к макаронным изделиям и пирожным. Выходящие из бедности регионы включаются в полноценную потребительскую экономику. Разбогатевшие жители тихоокеанского побережья хотят уже не только хлеба, но еще и сладкого.

Демографические и экономические перемены меняют привычные торговые ориентиры. В 2016-2017 годах России удается прокладывать себе дорогу на казавшиеся в прошлом экзотические рынки. Среди них — Индонезия: зерновой экспорт в эту страну вырос скачкообразно с 990 тонн в 2016-м до 330 тысяч только в первом квартале 2017 года. Причина — в отступлении США, чей урожай снижается в последние годы из-за засух, и ослаблении позиций Канады, перенаправившей свои резервы на помощь южному соседу. На плохие урожаи жалуется и Австралия.

Высокотехнологичный хлеб.

Экономическая статистика показывает, что потребление зерновых в мире увеличивается в среднем на 2,8% ежегодно начиная с 2011 года. На выгодную для России конъюнктуру накладывается развитие смесительных технологий, увеличивающих экономическую привлекательность ранее менее востребованных сортов зерна. Все вместе это открывает дорогу для отечественных товаров на самые дальние рынки.

В 2016 году Россия впервые заработала на продаже зерновых больше, чем на экспорте вооружений, и эта тенденция может продолжиться.

Аналитики австралийского агентства Aegic считают, что поставки российской пшеницы в период с 2015-го по 2060 год возрастут на 60%.

По мнению программного директора фонда клуба «Валдай» Ярослава Лисоволика, в последние годы Россия «стартовала с низкой базы», благодаря чему «сохраняет возможность наращивания производительности труда». «Есть резервы наращивания господдержки сельхозпроизводителей, резервы для повышения инвестиций и доступности сельхозлизинга», — заключает эксперт.

А если есть резервы, значит, будет и рост.

http://piginfo.ru/news/?ELEMENT_ID=60309

экспорт , статистика , сельское хозяйство , растениеводство
  • Нет аватара treins
    20.09.1712:20:29

    Не зерновой, а пшеничной. Зерна США собирают в 4 раза больше.

    #956041
    • CosmonautTV CosmonautTV
      20.09.1714:35:04

      Может быть тогда уже в ржаной?, ну или там овса больше собирают? Не? Зерновые это всё-таки класс растений, а не культура типа пшеницы, овса или допустим риса.

      #956098
  • Нет аватара Maggey
    20.09.1712:56:22

    Уже была по-моему эта новость.

    #956054
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      20.09.1713:33:41

      Полистал, не нашёл. Все публикации в Интернет свежие — от 15 сентября.

      Если была, уточните.

      #956067
  • Нет аватара KJA
    20.09.1713:01:42

    Хотелось бы конечно в какой-нибудь «инновационной войне» побеждать, но если в зерновой, так в зерновой.

    #956056
    • Нет аватара Maggey
      20.09.1713:12:57

      Допустим я ядерной. Вот вам и инновационной.

      #956064
    • 111222111 111222111
      20.09.1713:59:45

      Современный сельхоз покруче компьютеров будет.

      #956080
    • Нет аватара SDVSamara
      20.09.1714:14:43

      Самые популярные программы OCR (CuneiForm и FineReader) российские.

      #956085
  • Нет аватара Ветер
    20.09.1714:03:12

    победа в войне… подразумевается мобилизация всех сил страны, экономики, финансов, людских ресурсов, техники, науки, для достижения результатов, а после победы постепенная демобилизация… такой расклад выгоден только врагам России, а для нас нужно планомерное, без надрывов и напряжения последних сил, развитие сельского хозяйства, причем на фоне развития и других отраслей, а не в ущерб ним… так-чта заканчивайте повторять вслед за Западом их страшилки и хотелки, навроде всяких «войн»,

    это во времена СССР нужно было догнать и перегнать Америку, непонятно правда зачем? а в наше время нужно делать так, что-бы хорошо было России, и ее людям, и поменьше вестись на всякие провокационные страшилки типа всяких «войн»…

    #956082
    • NOMAD ** NOMAD **
      20.09.1716:00:14

      Этот психоз всеобщий. «Батлы» поваров, реперов, музыкантов и мужиковедов, еврейский батл на ТВ, футболисты не столько забивают сколько собачатся в сетях, девки меряются сиськами и пиписьками. Штатные горлодёры всех ТВ каналов на своих «Плюньгавномшоу» годами орут друг на друга. Без говна не обходится ни одна передача. Журналюги превратились в надувателей заголовков. По поводу и без повода важно пёрнуть первым! Пресс секретарь Кремля уже докатился до вынесения диагнозов! Любой высер предмет обсуждения в Совете Федерации. Мошонка прибитая к брусчатке затмит космический запуск.

      #956118
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    20.09.1714:26:30

    Хорошо.

    Сама природа наградила Россию климатом для выращивания зерновых.

    А историческое развитие и становление государства огромные территории.

    По этим показателям Россия на первом месте в мире, опережая США и Канаду.

    Север Канады не пригоден для выращивания зерновых. Юг США тоже, там в основном выращивают кукурузу, более прихотливое растение.

    Так что все это предсказуемо, если взяться с умом и работать. Будет и результат.

    Многие страны вообще не имеют возможности выращивать зерновые, климат не тот.

    Либо пустыни, либо тропики. А кушать хотят все.

    Я думаю и даже уверен, что экспорт зерновых будет расти, в том числе и на новые рынки Азии, Африки, Ближнего востока.

    #956091
    • CosmonautTV CosmonautTV
      20.09.1714:47:38

      Это к то вам такое сказал? И США и Канада всё-таки более расположены для выращивания зерновых. А у нас в основном это ЮГ России, Кубань, Краснодар, южное Черноземье. У Канады есть не только север, но и юг где она в огромных масштабах выращивает зерновые культуры. Просто в этом году США и Канаде очень не повезло с погодой, а нам повезло, она была именно такая, какая лучше всего для зерновых. Кстати кукуруза менее прихотливое растение чем например рожь. Недаром лысый придурок Хрущ усадил ею весь СССР, даже там где она по определению расти не должна. Иза таких его инноваций, в стране чуть было не произошёл полномасштабный голод по типу 20-х годов в Поволжье.

      #956101
      • Нет аватара treins
        20.09.1716:02:17

        Лысый правильно делал, но как всегда через одно место. Урожайность кукурузы выше пшеницы. Сейчас та же Украина один из крупнейших экспортеров кукурузы.

        Если бы ума хватило сделать правильно, то может не нужно было импортировать зерно, импорт которого загнал СССР в долговую кабалу после падения цен ан нефть.

        #956119
      • Нет аватара Игорь C.
        20.09.1716:29:36

        Глобальное потепление работает на Нас    

        #956128
    • Нет аватара treins
      20.09.1716:06:42

      США климат идеальный, это в России в основном только пшеница растет. США собирают около 500 млн тонн зерна, Россия чуть больше 100 млн.

      В Канаде урожаи не меньше, просто там диверсифицировано производство. К примеру они 15 млн тонн рапса производят, против 1,5 млн России. тоже с соей

      #956122
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