Группа ЧТПЗ поставила продукцию для белорусской спецтехники



ПНТЗ

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) впервые поставил партию труб предприятию «САЛЕО-Кобрин», крупнейшему производителю гидроцилиндров в Республике Беларусь. Заказ включает 40 тонн горяче- и холоднодеформированных труб диаметром от 50 до 194 мм.

Продукция ПНТЗ будет использована в производстве гидроцилиндров для автомобилей и грузоподъемных машин.

Группа ЧТПЗ постоянно наращивает объем поставок в страны СНГ — в первом полугодии 2017 года отгрузки возросли на 3%. Наиболее востребованной продукцией на этом рынке остаются трубы большого диаметра, OCTG, а также бесшовные горяче- и холоднодеформированные трубы, — комментирует коммерческий директор Группы ЧТПЗ Денис Приходько.

Группа ЧТПЗ традиционно поставляет трубы для автомобильной отрасли. Среди клиентов компании — АВТОВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ, БЕЛАЗ, МАЗ и другие. В 2016 году доля Группы ЧТПЗ в поставках основных производителей труб для автомобильной отрасли России составила около 60%, в Белоруссии — около 45%.