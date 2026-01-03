Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), изготовил и поставил трубы для российского производителя гоночных автомобилей (спортпрототипов), компании BR Engineering. Продукция ПНТЗ используется в конструкции шасси спорткаров модели BR03.

По заказу отечественного автопроизводителя ПНТЗ выпустил 730 метров бесшовных холоднодеформированных труб диаметром 40 мм и толщиной стенки 1,5 мм из марки стали 30ХГСА, которая отличается высокой прочностью и устойчивостью к физическим воздействиям.

На предприятии заказчика трубы ПНТЗ проходят высокоточную обработку: режутся лазером на необходимые сегменты, которые затем свариваются в сложную конструкцию шасси. Именно на этот каркас впоследствии крепятся двигатель, подвеска и все остальные жизненно важные элементы автомобиля, обеспечивая его устойчивость и маневренность.

«Гоночные автомобили производятся в строгом соответствии с регламентами, поэтому мы также предъявляем высокие требования к поставщикам продукции, из которой конструируем наши спортпрототипы. В частности, каркасные трубы должны иметь в составе не более 0,3% углерода, что влияет на прочность конструкции. Они также должны отвечать заданным геометрическим параметрам и быть без единого дефекта. Продукция ПНТЗ полностью удовлетворяет нашим жестким требованиям и обеспечивает бескомпромиссную безопасность пилотов при высокой скорости и потенциальных столкновениях на трассе», — рассказал главный инженер BR Engineering Кирилл Шрадер.

«ПНТЗ готов предлагать высокотехнологичные и надежные продукты для решения самых сложных и необычных инженерных задач наших клиентов. Чтобы обеспечить максимальную безопасность при эксплуатации нашей продукции, мы проводим многоступенчатый и строжайший контроль качества — от входного контроля сырья до финальной отгрузки готовой продукции. Мы искренне гордимся тем, что трубы ПНТЗ становятся неотъемлемой частью гоночных спортпрототипов, а экипажи нашего партнера успешно выступают на российских соревнованиях, демонстрируя мощь и надежность отечественных технологий», — отметил главный инженер ПНТЗ Константин Батюков.

ПНТЗ изготавливает трубы для гоночных болидов компании BR Engineering c 2023 года. В том числе продукция участвует в создании экспериментальных конструкций шасси для производства улучшенной модели BR03. Мощность ее двигателя составляет 470 л.с., автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 3,5 сек. и развить максимальную скорость до 280 км/ч. В 2023-2024 годах экипажи на BR03 стартовали в девяти гонках, выиграв восемь из них. Также два года подряд пилоты на автомобиле этой модели завоевывали Кубок России по гонкам на выносливость в абсолютном зачете.