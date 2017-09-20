«Вертолеты России» экспортировали первые Ми-28НЭ с бортовым комплексом обороны

Холдинг «Вертолеты России» поставил на экспорт первые ударные вертолеты Ми-28НЭ «Ночной охотник», оснащенные бортовым комплексом обороны. Новейший комплекс установлен для повышения боевой живучести и предназначен для защиты машины от поражения управляемыми зенитными ракетами с инфракрасными головками самонаведения.

На экспортном «Ночном охотнике» также установлен модернизированный комплекс средств связи, который обеспечивает радиосвязь экипажа с другими летательными аппаратами и наземными пунктами управления, а также внутреннюю телефонную связь между двумя летчиками.

«Поставка экспортной партии „Ночных охотников“ — значимое событие для холдинга, поскольку эти машины задают новые стандарты на мировом рынке ударных вертолетов. Уверен, Ми-28НЭ проявит себя с лучшей стороны при выполнении реальных боевых задач, что, несомненно, повысит интерес потенциальных заказчиков к вертолету», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Вертолет Ми-28Н (экспортная версия получила название Ми-28НЭ) в российской армии прозвали «Ночным охотником» за способность выполнять боевые задачи в любое время суток. Машина предназначена для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений.