Еще 18 км «транскамчатской» дороги закатали в асфальт

В Камчатском крае реконструирован очередной протяжённый участок мильковской трассы. В твёрдое покрытие переведён грунтовый проезд от 231 до 249 километра, между селами Пущино и Шаромы. 19 сентября, участок открыли для сквозного проезда автотранспорта.

Работы на участке были начаты в ноябре 2015 года. В рамках двухлетнего контракта подрядчик фактически заново построил дорогу. Чтобы устроить твёрдое покрытие, на участке произвели полную замену земляного полотна, заново возвели конструктив дороги, включая трехслойное асфальтобетонное покрытие, перестроили 4 мостовых перехода общей протяженностью 146 метров. Грузоподъемность мостов довели до 100 тонн. По данным КГКУ «Камчатуправтодор», в теле полотна автомобильной дороги устроена прослойка из экструдированного пенополистирола, которая позволяет существенно улучшить водно-тепловой баланс сооружения и предотвратить деформацию и пучение земляного полотна.

Общая протяжённость трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково составляет 308 километров. В настоящее время работы на трёх участках дороги: 171 км -180 км, 208 км — 219 км, 220 км — 230 км. Сдача объектов намечена на ноябрь 2018 года. С их учётом, для полного перевода мильковской трассы в твёрдое покрытие останется перестроить ещё два гравийных участка общей протяжённостью 27 километров: 181 км — 195 км и 195 км — 208 км. Проекты этих участков уже направлены на государственную экспертизу.

Губернатор, заявил о намерении обратиться в Росавтодор за федеральным финансированием на завершение работ по асфальтированию мильковской трассы. По словам главы региона, на реконструкцию оставшихся 27 км дороги потребуется порядка 6 миллиардов рублей. К слову, губернатор со свитой предпочел добираться на открытие реконструированного участка дороги не на машине, а на вертолете.

По данным РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ», работы по реконструкции дороги Петропавловск-Камчатский-Мильково начались в 2008 году и проводятся в рамках реализации федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкальского региона на период до 2018 года». Практически все работы по реконструкции «транскамчатской» дороги (102 из 130 километров) выполнены компанией «Устой-М».