В Ставропольском крае открыта птицефабрика мощностью 5 млн голов

20 сентября в станице Новотроицкой Изобильненского района состоялось торжественное открытие откормочной площадки ООО «Агрогруппа «Баксанский бройлер» мощностью 5 млн голов.

Гостям мероприятия презентовали главное технологическое новшество объекта -клеточное оборудование компании ООО «ТЕХНА», оснащенное автоматизированной системой по выгрузке птицы «РОБОТ». Приведение механизма в действие позволяет без помощи человека открывать поддоны клеток, в результате чего птица попадает на конвейер и выгружается в специальные ящики в автоматическом режиме. По словам специалистов ООО «ТЕХНА», использование этой уникальной для России системы в разы снизит травмируемость пернатых и существенно ускорит общий процесс производства.

Открытие площадки на 13 тысяч тонн увеличит производство мяса птицы в регионе и создаст 52 дополнительных рабочих места.

В ближайших планах у «Баксанского бройлера» - введение в эксплуатацию нового убойного завода производительностью 30 тысяч тонн, элеватора и площадки по производству комбикормов. Реализация этих проектов позволит трудоустроить еще 180 селян.